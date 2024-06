Александр Новак провёл 37-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в качестве сопредседателя провёл 37-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК, а также 54-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи.

При этом министры стран, принявших на себя добровольные ограничения по добыче нефти в рамках соглашения, участвовали в онлайн-заседаниях комитета, а также полноформатной встрече ОПЕК+, находясь в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде. Это представители Алжира, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, России и Омана.

Участники ОПЕК+ приняли решение продлить действующие в 2024 году целевые уровни по добыче нефти на весь 2025 год. При этом принято решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024.

Участники встречи договорились продлить период оценки уровней исполнения сделки тремя независимыми источниками до конца ноября 2025 года, этот мониторинг будет использоваться в качестве ориентира для определения контрольных уровней производства нефти в 2026 году.

Министерские встречи решено проводить раз в полгода, а Совместные заседания министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ – раз в два месяца. 38-я министерская встреча стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоится 1 декабря 2024 года.

