Правительство профинансирует создание инфраструктуры, обеспечивающей работу туристических кластеров

MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Распоряжение от 31 мая 2024 года №1355-р

Документ Распоряжение от 31 мая 2024 года №1355-р

В 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристических кластеров. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 4,4 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование получат Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Чечня, Хабаровский край, Калининградская, Оренбургская и Тверская области.

За счёт этих средств, в частности, будет завершено строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоши в Тверской области. Кроме того, будет достроена велодорожка, проходящая вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы в Калининградской области. Также перераспределение средств даст возможность закончить строительство автодороги Гузерипль – плато Лагонаки в Республике Адыгея.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 30 мая.

