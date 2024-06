Правительство выделило более 1 млрд рублей на летний отдых детей из Оренбургской и Белгородской областей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжения от 30 мая 2024 года №1341-р и №1321-р

Документ Распоряжение от 30 мая 2024 года №1341-р

Более 1 млрд будет направлено на организацию летнего отдыха детей из Оренбургской и Белгородской областей. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ Распоряжение от 30 мая 2024 года №1321-р

Решение позволит примерно 22 тысячам ребят получить путёвки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края.

В ходе обсуждения этого вопроса на заседании Правительства 30 мая Михаил Мишустин напомнил, что Президент поручил обратить особое внимание на семьи с детьми в тех российских субъектах, где сейчас непростая ситуация, и совместно с руководством этих регионов проработать вопрос организации отдыха для ребят.

Источником средств на эти цели стал резервный фонд Правительства.

