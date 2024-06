Надежде Кадышевой, народной артистке России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Михаил Мишустин поздравил певицу, солистку ансамбля «Золотое кольцо» с юбилеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Многогранный талант, вокальное мастерство, артистизм и безграничное обаяние позволили Вам добиться профессионального признания, покорить сердца миллионов людей в нашей стране и далеко за её пределами. Русские народные песни в Вашем исполнении многие годы пользуются огромной популярностью. Вы умеете донести красоту национального фольклора до каждого зрителя.

Желаю Вам дальнейших успехов, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия».

