Дмитрий Чернышенко встретился с участниками Фестиваля Движения Первых на выставке-форуме «Россия»

В Международный день защиты детей Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где поприветствовал участников фестиваля «Движения первых».

«Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию обозначил возможности для реализации потенциала каждого человека и развития его талантов. Представители “Движения первых„ – первые, кто в рамках нового нацпроекта “Молодёжь и дети„ смогут воспользоваться всеми возможностями и инструментами поддержки. Вы знаете, что быть впереди – это ещё и огромная ответственность. Вы первыми столкнётесь с трудностями и вызовами, а затем будете с ними сражаться, но вы и первыми получите результат», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко встретился с активистами «Движения первых», проявившими себя в науке, спорте, технологиях будущего, волонтёрстве, образовании, медиа и других направлениях. Ребята поделились историями своего участия в активностях движения, рассказали об успехах, представили собственные инициативы и поделились планами на будущее.

В ответ вице-премьер предложил совместно с ведомствами создать навигатор возможностей для молодых исследователей из «Движения первых» и определить в организации лидеров по приоритетным направлениям научно-технологического развития России.

«По поручению Президента на Совете по науке и образованию вскоре представят список из 27 приоритетных научно-технологических направлений, разработанный совместно с Российской академией наук и научным сообществом. Убеждён, что движение выберет у себя лидеров, ответственных за каждое из представленных на совете направлений. Такие ребята смогут повести за собой остальных участников – тех, кто интересуется наукой и технологиями и стремится развиваться. Они получат такие возможности через участие в Конгрессе молодых учёных и другие программы», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В фестивале также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева и председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров.

«Второй год подряд мы празднуем День защиты детей на масштабном фестивале “Движения первых„. В такой важный, наполненный детскими улыбками и талантами день Росмолодёжь вместе с движением открывает самые разные двери для развития ребят. В течение фестиваля дети, подростки и их родители знакомятся с возможностями и условиями для самореализации молодого поколения в стране, экосистемой Росмолодёжи. Это в то же время и шанс для каждого юного гражданина сделать вклад в развитие своей страны. Потому что наши дети и их возможности – это наше будущее, перспективы и суверенитет всей России», – сказала Ксения Разуваева.

Она также отметила важность Всемирного фестиваля молодёжи, который прошёл с огромным размахом на федеральной территории «Сириус» и объединил молодое поколение со всего мира.

«В детском фестивале тоже отражено наследие ВФМ-2024. Здесь собрались ребята со всего мира, лидеры детских организаций и проектов за рубежом, которые разделяют наши ценности, любят Россию. И большой шаг для всего детского сообщества планеты – это формирование международной ассоциации детских организаций, инициированное самими детьми на ВФМ-2024», – добавила глава Росмолодёжи.

«Фестиваль “Движения первых„ объединит в этом году все 89 регионов России. Участниками наших мероприятий станут около 1 миллиона человек. Активности фестиваля познакомят гостей с деятельностью флагманских проектов “Первых„, помогут овладеть полезными социальными навыками. Для нас важно представить движение как платформу возможностей для реализации мечты детей, наставников, педагогов, родителей. Именно эта идея и стала девизом фестиваля: “Воплощай мечты с первыми„. На фестивале мы дадим старт летней кампании “Движения первых„ в детских лагерях, которая охватит в этом году около 3 миллионов детей, запустим слёты “Орлят России„ и международной ассоциации детских объединений, проведём в регионах торжественную церемонию вручения паспортов 14-летним подросткам. В память о погибших защитниках и в поддержку тех, кто защищает детей в России сегодня, мы проведём общую акцию #МыВместеПомним», – отметил Григорий Гуров.

Дмитрий Чернышенко похвалил интерес “Первых„ к изучению исследований и разработок и пригласил ребят принять участие в IV Конгрессе молодых учёных, который пройдёт в ноябре 2024 года в «Сириусе».

Во время встречи с детьми он также рассказал о собственных школьных годах, детской мечте заниматься компьютерной графикой и передал в библиотеку павильона книги «Александр Невский» и «Тимур и его команда».

Кроме того, зампред Правительства посетил ряд зон фестиваля, где школьники показали применение цифровых технологий в патриотической игре «Зарница 2.0», способы управления дронами и навыки оказания первой помощи.

Фестиваль «Движения первых» стал главным событием Международного дня защиты детей. Он проходит 1–2 июня. Тема праздника – мечта и возможность каждого ребёнка в России исполнить свои заветные желания. Фестиваль охватил все регионы страны, а основной площадкой стала международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Для участников разработана насыщенная программа с полезными мастер-классами, семейными активностями, образовательными играми.

