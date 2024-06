В ходе рабочей поездки в ДНР Марат Хуснуллин проверил выполнение программы восстановления инфраструктуры региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки в новые регионы посетил социально значимые объекты здравоохранения и образования, которые восстанавливают силами строительного комплекса России. Также он прогулялся по обновлённой набережной Мариуполя и дал ряд поручений в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

«В каждый свой приезд заезжаю проверить, как идут дела в больнице интенсивного лечения в Мариуполе. Уже восстановлены поликлиника и станция переливания крови, а через пару недель будет готов к сдаче один из трёх лечебных блоков», – рассказал вице-премьер.

Зампред Правительства принял участие в открытии детского сада на 110 малышей, который получил повреждения, но был восстановлен специалистами из Московской области, «РКС-НР» и ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«Здесь сделаны кровля и фасад, отремонтированы внутренние помещения, обновлены сети. Хорошо благоустроена и прилегающая территория, где теперь есть мини-футбольное поле, чтобы ребята с детства учились играть в команде. Президент объявил, что дети – это самое главное для нашей страны. И нужно делать всё, чтобы они росли и развивались в комфортных условиях. Мы стремимся создавать их в новых регионах так же, как по всей стране. Спасибо строителям и местной администрации, а также всем, кто принимал участие в восстановлении этого нужного объекта: детсады в Мариуполе сейчас очень востребованы, потому что детей становится всё больше. Приняли решение отремонтировать в этом районе ещё несколько дошкольных учреждений и школу», – сказал Марат Хуснуллин.

Следующим объектом посещения вице-премьера стала набережная на территории Приморского парка, где в рамках второго этапа продолжается благоустройство.

«Вместе с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым прошлись по новой набережной. Протяжённость главного мариупольского променада – 2,5 км. Работы по реконструкции вышли на финишную прямую, так что пляжному сезону здесь быть! И ещё могу с уверенностью сказать, что вместе с Приморским парком получается, действительно, новая визитная карточка города», – отметил зампред.

Также в ходе рабочей поездки Марат Хуснуллин провёл совещание, посвящённое реализации мероприятий программы социально-экономического развития ДНР. Он отметил, что комплексный подход к восстановлению и созданию всей необходимой для жизни инфраструктуры становится основой качественного обновления новых регионов.

«Буквально на этой неделе состоялось заседание Госсовета с участием Президента, где были определены задачи до 2030 года с прогнозом до 2036-го. С руководством республики подробно обсудили, как мы будем реализовывать планы и синхронизировать усилия различных ведомств и структур», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

В завершение рабочего дня вице-премьер посетил завод по производству цемента в Амвросиевском районе.

«Предприятие активно развивается и за год нарастило объёмы производства в два раза. Будем поддерживать его модернизацию, потому что цемент необходим для региона», – прокомментировал Марат Хуснуллин.

