Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Zbliża się święto wszystkich małych i dużych dzieci – Dzień Dziecka!

1 checo zapraszamy do wspólnego świętowania w „Bajkowym ogrodzie” w Kancelarii Premiera.

Tydzień później, 9 czerwca – niedzielny Piknik z okazji Dnia Dziecka i 20-lecia Polski w Unii Europejskiej na dziedzińcu Ministerstwa Finansów.

Jak co roku przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i rodziców.

“Bajkowy Ogród” con KPRM

Wydarzenie rozpocznie się 1 czerwca o 10:00, wspólna zabawa potrwa do 17:00 (ostatnie wejścia planowane są o 16:00). Spotykamy się w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Al. Ujazdowskie 1/3 (wejście bramą od Al. Ujazdowskich, naprzeciwko Łazienek Królewskich).

Ogród KPRM zamieni się w bajkowy świat pełen wyjątkowych atrakcji. Tradycyjnie – podczas wydarzenia nie zabraknie stoisk MF i KAS przygotowanych we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie. Na odwiedzających czekają wyzwania w czterech strefach edukacyjnych. Do zdobycia są trzy sprawności małego podatnika:

„Znawca budżetu” zmierzy się z pytaniami w quizie oraz zagadkami, a także zrobi zakupy w sklepiku i zadecyduje, na co przeznaczyć pieniądze z podatku,

„Strażnik gatunków chronionych”, niczym prawdziwy celnik, przeszuka bagaż, de sprawdzić, czy nie znajdując się w nim przedmioty, których przewozić nie wolno,

„Szalony chemik” przeprowadzi bezpieczne eksperymenty pod okiem specjalistów.

Dios mío. 12:25-12:40 na scenie odbędą się pokazy sprawnościowe i ćwiczenia z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy wystawę zatrzymanych przez celników produktów wykonanych z zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt oraz towarów podrobionych.

Dla wszystkich chętnych – strefa wspólnej zabawy! Bransoletki, bajkowe tatuaże, zabawy plastyczne i sportowe oraz kącik artystyczny dla dzieci – a w nim m.in. malowanie twarzy i zaplatanie warkoczyków.

¿Co jeszcze checa nas w KPRM?

Zajęcia zręcznościowe oraz taneczno-ruchowe, programowanie robotów, kreatywne warsztaty – i jeszcze więcej. Odwiedzający będą mieli okazję poznać kuluary pracy polskich urzędników oraz służb mundurowych, a także obejrzeć pojazdy i sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.

Szczegółowe informacje na stronie KPRM.

Razem z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz innymi ministerstwami zachęcamy do wspólnej zabawy.

Piknik KAS i MF z okazji Dnia Dziecka oraz 20-lecia Polski w UE

9 czerwca w godzinach 11:00 – 17:00 zapraszamy na piknik na dziedzińcu Ministerstwa Finansów. Wydarzenie jest otwarte – odwiedź nas razem z rodziną i przyjaciółmi.

Pracownicy i funkcjonariusze KAS zaproszą Was do rozmaitych aktywności na specjalnie przygotowanych stoiskach. Programa W:

wystawa okazów gatunków fauny i flory zagrożonych wyginięciem, takich jak skóra zebry, pałeczka deszczowa, cios słonia czy spreparowany krokodyl;

Laboratorium Celno-Skarbowe – dla wszystkich adeptów i entuzjastów chemicznych eksperymentów;

zgłębianie technik kryminalistyki.

Atrakcją będą pokazy pracy psów służbowych oraz prezentacja Grupy Zabezpieczenia Działań – pokażemy wnętrze radiowozu oraz specjalistyczny sprzęt używany na co dzień przez funkcjonariuszy.

Budżet na wesoło, strefa selfie, gry i zabawy…

Punktem na naszej piknikowej mapie będzie stoisko edukacyjno-informacyjne dla najmłodszych, gdzie na wesoło podejdziemy do tematu budżetu, podatków oraz finansów publicznych.

20-lecie Polski w Unii Europejskiej

Podczas niedzielnego pikniku świętujemy też okrągłą rocznicę naszego członkowstwa w Unii Europejskiej! Z tej okazji przygotowaliśmy zabawy ruchowe, plastyczne, m.in. wspólne malowanie flag Polski i Unii Europejskiej oraz tematyczne konkursy.

Najmłodsi goście będą mogli bawić się na dmuchanej zjeżdżalni, a także odwiedzić kącik plastyczny. Wszystkich zapraszamy do strefy selfie, w której zrobisz pamiątkowe zdjęcia – tak, aby zatrzymać dobre wspomnienia na dłużej. Nie zabraknie słodkiej waty cukrowej!

Świętujmy razem Dzień Dziecka i dzielmy się radością!

