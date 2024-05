31.05.2024 Spotkanie wiceministra Stanisława Wziątka z delegacją MON Słowenii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W piątek (31.05 br.) w Przemyślu wiceminister Stanisław Wziątek uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej generała Rudolfa Maistra – słoweńskiego bohatera narodowego. W wydarzeniu wziął również udział minister obrony narodowej Słowenii Marjan Šarec oraz szef Sztabu SZ Słowenii gen. Robert Glavaš.

– Potrafimy pokazywać potrzebę pielęgnowania historii wielkich bohaterów narodowych. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy budować swoją tożsamość, swój patriotyzm, w oparciu o wzorce, o ludzi, którzy są dla nas przykładem, tylko wtedy będziemy mogli mówić o tym, co jest dla nas szczególnie ważne – o Ojczyźnie, wolności i gorących sercach do współdziałania w ramach wspólnoty europejskiej

– mówił wiceszef MON.

Spotkanie w Przemyślu było także okazją do rozmów wiceministra S. Wziątka z ministrem obrony Słowenii, podczas których omówiono kwestie związane z rozwijaniem obustronnej współpracy skoncentrowanej na dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO oraz wymianie doświadczeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Żołnierze słoweńscy służą w ramach struktur sojuszniczych na terytorium Polski m. in. w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim w Szczecinie oraz w Grupie Integracyjnej Sił NATO w Bydgoszczy. Wojskowi obu państw współpracują w zakresie szkolenia wojsk specjalnych, w kwestiach wojskowych zarówno w formie bilateralnej, jak i w ramach NATO, czego dowodem jest wspólna służba w ramach Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Półnoatlantyckiego na Łotwie.

– Cieszę się bardzo, że to właśnie tu wspólnie z panem ministrem, mogliśmy odsłonić tę tablicę, bo to także jest wymiar symboliczny, pokazujący pielęgnowanie pamięci osób, które są bohaterami dla innego narodu. U nas, tu w Polsce, w Przemyślu, to jest wspólny europejski dom, to jest wspólne kulturowe dziedzictwo. Powinniśmy o tym pamiętać, szanować i pielęgnować. Teraz jest to szczególnie ważne, bo przecież wokół nas toczy się pełnoskalowa wojna i my musimy pokazywać naszą wspólnotę, nasze wspólne wartości. Musimy robić wszystko, abyśmy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, ale także w ramach bilateralnej współpracy, tworzyli bezpieczną Europę i bezpieczny świat

– dodał podsekretarz stanu w MON.

***

Generał Rudolf Maister ps. „Vojanov” zapisał się w historii Słowenii, jako niezłomny bojownik o wolność swoich rodaków. Był pierwszym oficerem w stopniu generała w historii swojego narodu. Po zakończeniu I wojny światowej był twórcą i dowódcą oddziału słoweńskich ochotników. Prowadząc ich do walki o Maribor zapisał chlubną kartę w historii słoweńskiego wojska. Generał Rudolf Maister prawie pięć lat spędził w Przemyślu, który był jednym z przystanków jego etapów kariery wojskowej. Jako oficer armii austrowęgierskiej w latach 1908-1913 służył w 18. Pułku Obrony Krajowej. Należne uznanie zyskał dopiero po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości w 1991 r. W tym roku przypada 150 rocznica urodzin i 90 jego śmierci i w związku z tym rok 2024 został ogłoszony w Słowenii Rokiem Generała Rudolfa Maistra.

Galeria ->>> Spotkanie wiceministra Stanisława Wziątka z delegacją MON Słowenii

MIL OSI