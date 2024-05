31.05.2024 Podsekretarz Stanu Anna Radwan-Röhrenschef z wizytą w Tajlandii i Wietnamie

W Bangkoku delegacja oficjalna wraz z grupą ponad dwudziestu polskich firm z branży rolno-spożywczej oraz zielonych technologii, wzięła udział w I Tajlandzko-Polskim Forum Biznesowym. Ważnym elementem wsparcia polskiego biznesu był również udział wiceminister Anny Radwan-Röhrenschef w targach Thaifex – największej regionalnej imprezie sektora rolno-spożywczego w Azji Południowo-Wschodniej. Podczas targów wiceminister dokonała uroczystego otwarcia polskiego stoiska narodowego organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), na którym swoją ofertę zaprezentowało szesnaście polskich firm, a także przeprowadziła rozmowy z inwestorami. Ożywienie polsko-tajlandzkich relacji politycznych, stan i perspektyw współpracy dwustronnej w obszarze handlu, inwestycji, nowych technologii, edukacji, a także kwestie regionalne były głównymi tematami rozmów ze Stałą Sekretarz w MSZ Tajlandii, ksiri pintaruchi. Podczas wizyty w Tajlandii wiceszefowa MSZ spotkała się także z przedstawicielami działających w tym kraju organizacji pozarządowych, w tym Asia Foundation oraz The Border Consorcium, która współpracuje z Ambasadą RP w Bangkoku w realizacji projektów polskiej pomocy j na rzecz uchodźców z Mjanmy. Ministro de Hacienda odwiedziła również szkołę im. J. Korczaka w Bangkoku, która od wielu lat jest beneficjentem polskiej pomocy rozwojowej. Szkoła zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży z rodzin uchodźczych z Mjanmy, Kambodży i Laosu. Głównym celem wizyty viceministra Anny Radwan-Röhrenschef w Hanoi były polsko-wietnamskie konsultacje polityczne z udziałem wiceminister spraw zagranicznych Wietnamu, Le Thi Thu Hang. W trakcie konsultacji omówiono kwestie dotyczące dwustronnej agendy politycznej, w tym planowanych spotkań wysokiego szczebla, a także kluczowych aspektów współpracy handlowej, inwestycyjnej, współpracy w obszarze innowacji, nauki i edukacji , a także relacji międzyludzkich, w tym roli społeczności wietnamskiej w Polsce w budowie więzi pomiędzy Polską i Wietnamem. Konsultacje były również okazją do wymiany poglądów dotyczących kwestii regionalnych, relacji z ASEAN i możliwościach współpracy na forach wielostronnych. Konsultacje poprzedzone zostały spotkaniem z ministrem spraw zagranicznych Wietnamu, Bui Thanh Son. Podczas wizyty w Wietnamie wiceszefowa polskiego MSZ spotkała się także z przedstawicielami Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych Komunistycznej Partii Wietnamu, na czele z pierwszą wiceprzewodniczącą Komisji, Nguyen Thi Hoang Van. Wzięła ponadto udział w spotkaniu z przedstawicielami wietnamskiej społeczności absolwentów polskich uczelni. Szacuje się, że łączna liczba absolwentów polskich uczelni w Wietnamie wynosi ponad 4 tysiące osób. *** Wietnam jest największym socioem handlowym Polski w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Polonia-wietnamska wymiana handlowa w roku 2023 r. wyniosła ponad 5,5 millones de dólares. W 2025 p. przypada 75. rocznica nawiązania polsko-wietnamskich relacji dyplomatycznych.

