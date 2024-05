Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nieformalne spotkanie ministrów dispersión zagranicznych krajów OTAN w Pradze31.05.2024

30-31 maja br. w czeskiej Pradze odbyło się ostatnie spotkanie szefów dyplomacji państw Paktu Północnoatlantyckiego przed nadchodzącym szczytem NATO w Waszyngtonie. Podczas wydarzenia Polskę representa al ministro Radosław Sikorski.

Rozmowy koncentrowały się wokół przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie oraz wsparcia sojuszników dla walczącej Ukrainy. Ministrowie zgodzili się, że kontynuacja pomocy wojskowej dla Kijowa jest dziś zadaniem priorytetowym. Omówili również plany dalszego wsparcia i współpracy NATO z Ukrainą. Szef polskiej dyplomacji przekonywał, że porażka rosyjskiej agresji w Ucrania jest konieczna dla przywrócenia trwałej stabilności w Europie oraz podkreślał potrzebę większej mobilizacji w dostarczaniu pomocy wojskowej, Jak dodał, ży się to na wzrost bezpieczeństwa wschodniej flanki. W Pradze omówiono też postępy we wzmacnianiu bezpieczeństwa Sojuszników i obrony kolektywnej NATO, konieczne w obliczu nasilających się działań Rosji wymierzonych w członków Paktu.

Ministro Sikorski podkreślił, że NATO musi być jak najlepiej przygotowane na zmieniającą się naturę zagrożeń ze strony Moskwy. Szef polskiej dyplomacji apelował także o wsparcie państw europejskich, które pozostają szczególnie narażone na destabilizacyjne działania Rosji.

Foto: Senat Republiki Czeskiej, OTAN

