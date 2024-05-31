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Юрий Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
Юрий Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
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В повестку заседания вошли вопросы изменений в planы социального развития центров экономического роста арктических регионов для ректировки мероприятий, реализуемых в 2024 году; создания арктических комплексных аварийно-спасательных центров; обязательств по грузопотоку в акватории Северного морского пути.
«Действие механизма президентской единой субсидии, уже давно работающего на Дальнем Востоке, распространено на территорию En 2022 году. La lista de centros económicos históricos para 2022-2026 es de 9,2 millones de rublos. В настоящий момент введено в эксплуатацию семь ФАПов, амбулатория, хоккейный корт, центр культуры и досуга и две ги. Ряд объектов капитально отремонтирован. Plan completo y completo de infraestructura social y de infraestructura en Zúrich en el distrito de Murmansk пунктах с дислокацией военных формирований. На совещании заслушаем предложения регионов по перераспределению средств единой субсидии, зарезервированных в бюджете на 202 4–2026 годы. Изменения связаны с выполнением прямого поручения Президента России по обеспечению финансированием ряда объектов, объёма средств, выделяемых на мероприятия региональными бюджетами, и экономией средств. Считаю необходимым отметить, что глава государства поддержал инициативу по развитию опорных населённых пунктов и городов Арктики. Después de todo, estos robots de programación están disponibles en el plan maestro de la ciudad de Vostok, en el país. El 1 de octubre de 2024 года комплексные planы будут утверждены», – открыл обсуждение Юрий Трутнев.
Благодаря перераспределению средств в Карелии будет построена автомобильная дорога, обеспечивающая подъезд к строящемуся му саду в пгт Калевала. В Республике Коми закупят дополнительное оборудование для общеобразовательных организаций, проведут ремонт тротуаров в городе Усинске. В рамках модернизации стадиона им. В. ратора. La financiación adicional (un total de 670 millones de rublos) se realiza en el alojamiento capitalino remoto del país. Североморск» в Мурманской области. Médico médico Nenečkogo автономного округа дополнительно получат 11 электрокардиографов.
На заседании обсуждалось создание арктических комплексных аварино-спасательных центров с совместным размещением на площа дях подразделений МЧС России, ФМБА России и «Морспасслужбы». «Безопасность судоходства напрямую связана с выполнением поручения Президента России по увеличению грузооборота», – подчеркнул Юрий Трутнев.
МЧС России спланировано создание четырёх новых арктических комплексных аварийно-спасательных центров в населённых Певек, Тикси, Диксон и Сабетта, а также семи арктических авиационно-спасательных звеньев в Архангельске, Сабетте, Диксоне, Тикси, Певеке и Анадыре.
Было доложено об уже выполненных работах и planах деятельности на ближайший год. В Певеке с марта этого года поставлен на дежурство в режиме пилотного проекта первый из четырёх арктических комплексных аварийно-спасательных центров. Авиационное звено заступит на дежурство в июле. В посёлке Сабетта ПАО «Новатэк» планирует во втором квартале следующего года завершить строительство общежития ксного здания. МЧС России планирует строительство инфраструктуры авиационно-спасательного звена. Постановка центра на дежурство планируется к концу 2025 года.
По итогам обсуждения вопроса Юрий Трутнев поручил МЧС России рассмотреть возможность проведения учений для отработки навыков пасения людей в аварийных ситуациях.
В рамках повестки обсуждались обязательства компаний по грузопотоку в акватории Северного морского пути. En 2022, подписаны трёхсторонние соглашения между Минвостокразвития России, ГК «Росатом» и шестью крупными равителями.
Научно-экспертным советом госкомиссии по развитию Арктики выработаны рекомендации по координации, принципам y перспективным направлениям сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими организациями в Арктике с целью приведения этого в соответствие с интересами России в АЗРФ.
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