Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

Предыдущая новость Следующая новость

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

В повестку заседания вошли вопросы изменений в planы социального развития центров экономического роста арктических регионов для ректировки мероприятий, реализуемых в 2024 году; создания арктических комплексных аварийно-спасательных центров; обязательств по грузопотоку в акватории Северного морского пути.

«Действие механизма президентской единой субсидии, уже давно работающего на Дальнем Востоке, распространено на территорию En 2022 году. La lista de centros económicos históricos para 2022-2026 es de 9,2 millones de rublos. В настоящий момент введено в эксплуатацию семь ФАПов, амбулатория, хоккейный корт, центр культуры и досуга и две ги. Ряд объектов капитально отремонтирован. Plan completo y completo de infraestructura social y de infraestructura en Zúrich en el distrito de Murmansk пунктах с дислокацией военных формирований. На совещании заслушаем предложения регионов по перераспределению средств единой субсидии, зарезервированных в бюджете на 202 4–2026 годы. Изменения связаны с выполнением прямого поручения Президента России по обеспечению финансированием ряда объектов, объёма средств, выделяемых на мероприятия региональными бюджетами, и экономией средств. Считаю необходимым отметить, что глава государства поддержал инициативу по развитию опорных населённых пунктов и городов Арктики. Después de todo, estos robots de programación están disponibles en el plan maestro de la ciudad de Vostok, en el país. El 1 de octubre de 2024 года комплексные planы будут утверждены», – открыл обсуждение Юрий Трутнев.

Благодаря перераспределению средств в Карелии будет построена автомобильная дорога, обеспечивающая подъезд к строящемуся му саду в пгт Калевала. В Республике Коми закупят дополнительное оборудование для общеобразовательных организаций, проведут ремонт тротуаров в городе Усинске. В рамках модернизации стадиона им. В. ратора. La financiación adicional (un total de 670 millones de rublos) se realiza en el alojamiento capitalino remoto del país. Североморск» в Мурманской области. Médico médico Nenečkogo автономного округа дополнительно получат 11 электрокардиографов.

На заседании обсуждалось создание арктических комплексных аварино-спасательных центров с совместным размещением на площа дях подразделений МЧС России, ФМБА России и «Морспасслужбы». «Безопасность судоходства напрямую связана с выполнением поручения Президента России по увеличению грузооборота», – подчеркнул Юрий Трутнев.

МЧС России спланировано создание четырёх новых арктических комплексных аварийно-спасательных центров в населённых Певек, Тикси, Диксон и Сабетта, а также семи арктических авиационно-спасательных звеньев в Архангельске, Сабетте, Диксоне, Тикси, Певеке и Анадыре.

Было доложено об уже выполненных работах и planах деятельности на ближайший год. В Певеке с марта этого года поставлен на дежурство в режиме пилотного проекта первый из четырёх арктических комплексных аварийно-спасательных центров. Авиационное звено заступит на дежурство в июле. В посёлке Сабетта ПАО «Новатэк» планирует во втором квартале следующего года завершить строительство общежития ксного здания. МЧС России планирует строительство инфраструктуры авиационно-спасательного звена. Постановка центра на дежурство планируется к концу 2025 года.

По итогам обсуждения вопроса Юрий Трутнев поручил МЧС России рассмотреть возможность проведения учений для отработки навыков пасения людей в аварийных ситуациях.

В рамках повестки обсуждались обязательства компаний по грузопотоку в акватории Северного морского пути. En 2022, подписаны трёхсторонние соглашения между Минвостокразвития России, ГК «Росатом» и шестью крупными равителями.

Научно-экспертным советом госкомиссии по развитию Арктики выработаны рекомендации по координации, принципам y перспективным направлениям сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими организациями в Арктике с целью приведения этого в соответствие с интересами России в АЗРФ.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI