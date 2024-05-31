Финансовые новости: 31.05.2024, 16-09 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105666 (Сбер Sb40R).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

31.05.2024

16:09

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 31.05.2024, 16-09 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 103.14) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1069.25 руб., эквивалентно ставке 9.38 %) ценной бумаги RU000A105666 (Сбер Sb40R).

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