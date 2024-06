Финансовые новости: Решения годового собрания акционеров Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

31 мая 2024 года состоялось повторное годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) Московской биржи в форме заочного голосования.

Акционеры утвердили годовой отчет по итогам 2023 года, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам 2023 финансового года.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 39,5 млрд рублей, или 17,35 рубля на одну акцию.

Выплаты дивидендов состоятся не позднее 19 июля 2024 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 14 июня 2024 года.

Акционеры утвердили новый состав Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 12 директоров, шесть из которых являются независимыми.

Акционеры утвердили ООО “ЦАТР – аудиторские услуги” аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Московской биржи по итогам 2024 года.

Акционерами Московской биржи являются свыше 512 тысяч физических и более 1,5 тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 64%.



