Финансовые новости: Просроченная задолженность в МФО снижается: итоги I квартала 2024 года

Долговая нагрузка клиентов микрофинансовых организаций (МФО) сокращается, по итогам I квартала 2024 года доля займов с просрочкой более 90 дней опустилась к показателям начала 2022 года и составила 32%. На такую динамику в том числе оказывают влияние введенные Банком России меры по снижению долговой нагрузки граждан.

В то же время в январе — марте МФО увеличили объемы выданных потребительских кредитов на 5,5% по сравнению с IV кварталом прошлого года. При этом больше половины заемщиков (55%) в предыдущем квартале уже были клиентами МФО или одновременно банков и МФО. Спрос поддерживает активная цифровизация сектора. За год количество микрофинансовых компаний, работающих в онлайне, выросло на 23%, дистанционно выдается 80% займов. Крупные компании, которые начали работу недавно, сразу ориентировались на дистанционные услуги. На фоне этого объем займов, выданных в офисах организаций, и число таких офисов постепенно снижаются. Подробнее — в материале «Тенденции микрофинансового рынка в I квартале 2024 года». Фото на превью: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

