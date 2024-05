Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

К занятиям присоединились более половины российских школ (51%). А в Татарстане, Чувашии, Севастополе, Приморском крае, Рязанской и Мурманской областях — все школы без исключения. Кроме того, весеннюю сессию посмотрели две трети техникумов и колледжей страны.

Всего за 2023/24 учебный год онлайн-уроки Банка России собрали более 6 млн просмотров. Традиционно самым популярным стал модуль «Личные финансы». Школьники узнали о принципах финансового планирования и управления деньгами, инфляции, научились распознавать распространенные мошеннические схемы и освоили способы защиты от аферистов. В топ интересных тем также вошли предпринимательство, финансовые продукты, страхование и кибербезопасность. Уроки этого модуля набрали более 1 млн просмотров. «Мы постоянно актуализируем информацию, которую ребятам преподают на онлайн-уроках, — это особенно важно в современных условиях. Если говорить о самом формате, то он тоже совершенствуется, добавляются элементы геймификации, интерактива. Количество желающих присоединиться к нашим урокам из года в год растет, это говорит и о востребованности формата и важности тем», — рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. Следующая сессия начнется в сентябре. Фото на превью: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI