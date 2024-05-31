Ученые прогнозируют рост продолжительности жизни в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ожидаемая продолжительность жизни в мире до 2050 года вырастет на 4,6 года. Продолжительность жизни женщин в России вырастет с 77 лет в 2022 году до 82 лет к 2050 году, а продолжительность жизни мужчин — с 68 до 75 лет. Об этом говорится в исследовании международной команды учёных, в числе которых — профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Василий Власов. Исследование опубликовано в журнале The Lanсet.

Международная команда исследователей оценила причины смертности и ожидаемую продолжительность жизни с 2022 по 2050 год для 204 стран. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает, сколько в среднем лет проживет человек, если в каждый год его жизни сохранится тот уровень смертности, который наблюдается среди населения в данном календарном году. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни — это среднее количество лет, на которое человек может рассчитывать, прожив в полном здравии, то есть без каких-либо заболеваний или травм, приводящих к инвалидности.

Анализ проводился по следующим сценариям: «Безопасная окружающая среда», «Улучшение детского питания и вакцинации», «Улучшенный поведенческий и метаболический риск» с учётом нескольких показателей: потерянные годы жизни, прожитые с инвалидностью, годы жизни с поправкой на инвалидность (DALY), ожидаемую продолжительность жизни и ожидаемую продолжительность здоровой жизни (HALE). Исследование может быть использовано для разработки политики и долгосрочных инвестиций в здравоохранение, планирования и определения приоритетов.

Авторы статьи делают прогноз, что ожидаемая продолжительность жизни в мире до 2050 года вырастет на 4,6 года: у женщин — с 76 до 80 лет, у мужчин — с 71 до 76 лет. В России продолжительность жизни у женщин до 2050 года вырастет с 77 до 82 лет, у мужчин — с 68 до 75 лет.

Однако учёные подчёркивают, что данный прогноз не учитывает возможные непредсказуемые природные и социальные катаклизмы. Такие катаклизмы, как, например, пандемия COVID-19, могут существенно изменить мировой тренд. Самыми распространёнными причинами смерти в мире до 2050 года, согласно прогнозам, станут ишемическая болезнь сердца, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких.

Также исследователи отмечают, что к 2050 году рост населения Земли значительно замедлится, но останется высоким в некоторых беднейших регионах мира. Самые высокие темпы роста населения в ближайшие десятилетия будут наблюдаться в основном в некоторых частях Африки к югу от Сахары.