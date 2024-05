Ученые прогнозируют рост продолжительности жизни в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ожидаемая продолжительность жизни в мире до 2050 года вырастет на 4,6 года. Продолжительность жизни женщин в России вырастет с 77 лет в 2022 году до 82 лет к 2050 году, а продолжительность жизни мужчин — с 68 до 75 лет. Об этом говорится в исследовании международной команды учёных, в числе которых — профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Василий Власов. Исследование опубликовано в журнале The Lanсet. Международная команда исследователей оценила причины смертности и ожидаемую продолжительность жизни с 2022 по 2050 год для 204 стран. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает, сколько в среднем лет проживет человек, если в каждый год его жизни сохранится тот уровень смертности, который наблюдается среди населения в данном календарном году. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни — это среднее количество лет, на которое человек может рассчитывать, прожив в полном здравии, то есть без каких-либо заболеваний или травм, приводящих к инвалидности. Анализ проводился по следующим сценариям: «Безопасная окружающая среда», «Улучшение детского питания и вакцинации», «Улучшенный поведенческий и метаболический риск» с учётом нескольких показателей: потерянные годы жизни, прожитые с инвалидностью, годы жизни с поправкой на инвалидность (DALY), ожидаемую продолжительность жизни и ожидаемую продолжительность здоровой жизни (HALE). Исследование может быть использовано для разработки политики и долгосрочных инвестиций в здравоохранение, планирования и определения приоритетов. Авторы статьи делают прогноз, что ожидаемая продолжительность жизни в мире до 2050 года вырастет на 4,6 года: у женщин — с 76 до 80 лет, у мужчин — с 71 до 76 лет. В России продолжительность жизни у женщин до 2050 года вырастет с 77 до 82 лет, у мужчин — с 68 до 75 лет. Однако учёные подчёркивают, что данный прогноз не учитывает возможные непредсказуемые природные и социальные катаклизмы. Такие катаклизмы, как, например, пандемия COVID-19, могут существенно изменить мировой тренд. Самыми распространёнными причинами смерти в мире до 2050 года, согласно прогнозам, станут ишемическая болезнь сердца, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких. Также исследователи отмечают, что к 2050 году рост населения Земли значительно замедлится, но останется высоким в некоторых беднейших регионах мира. Самые высокие темпы роста населения в ближайшие десятилетия будут наблюдаться в основном в некоторых частях Африки к югу от Сахары.

Наш базовый сценарий предполагает, что глобальное стандартизированное по возрасту бремя болезней и ожидаемая продолжительность жизни будут неуклонно улучшаться до 2050 года, хотя и более медленными темпами, чем в течение нескольких десятилетий, предшествовавших пандемии COVID-19 (начиная с 2020 года). Это будет обусловлено прежде всего снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и респираторных инфекций.

Как и в случае с тенденциями в стандартизированном по возрасту бремени болезней, учёные прогнозируют, что в ближайшие десятилетия улучшение ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни будет происходить медленнее, чем с 1990 по 2019 год. Темпы этих улучшений будут отличаться в зависимости от региона, что приведет к сохраняющемуся неравенству между регионами в этих показателях. Бремя болезней — это группа показателей, которые характеризуют смертность и инвалидность от основных заболеваний или травм. Эти показатели получены в результате комплексных региональных и/или глобальных медицинских статистических исследований. В исследовании авторы рассматривают идеальные сценарии, которых человечество стремится достичь. Например, сценарий «Улучшение детского питания и вакцинации» предполагает охват прививками до 100% во всех регионах к 2050 году следующими вакцинами: третья доза вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, дозы конъюгированной коревой вакцины 1 и 2, вакцина против гемофильной инфекции типа В, пневмококковая конъюгированная вакцина и ротавирусная вакцина. Сценарии «Более безопасная окружающая среда» и «Улучшение детского питания и вакцинации» положительно скажутся на показателе DALY в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Соответственно, продолжительность жизни у жителей Африки с инвалидностью тоже вырастет. Сценарий «Улучшение поведенческих и метаболических рисков» предполагает сокращение числа нынешних курильщиков до нуля к 2050 году, а также отсутствие новых курильщиков после 2022 года во всех регионах. Сценарий «Безопасная окружающая среда» предполагает, что к 2050 году воздействие небезопасной воды, антисанитарии, а также воздействие загрязнения воздуха в жилых домах устранят к 2050 году во всем мире. Поэтому необходимо оценить вероятность достижения этих сценариев и сделать так, чтобы реализовать их.

Наши сценарии будущего показывают, что значительное улучшение здоровья может быть достигнуто путем снижения воздействия установленных факторов риска, что даёт возможность изменить ход развития здоровья человека в предстоящем столетии путем согласованных усилий по профилактике факторов риска.

30 мая

Подпишись на IQ.HSE

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI