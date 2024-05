«СтуДос» победил в танцевальном конкурсе «Бал Терпсихоры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Творческий коллектив «СтуДос» завоевал дипломы Лауреата I и II степени в открытом конкурсе танцевального искусства «Бал Терпсихоры».

Активисты танцевального направления творческого коллектива «СтуДос» Государственного университета управления приняли участие в открытом конкурсе танцевального искусства «Бал Терпсихоры», который проходил в Дворце культуры «Капотня». Студенты выступили с двумя номерами «Возвращайся» и «Трещины на льду».

Благодаря приложенным усилиям «СтуДос» был удостоен дипломов Лауреата I и II степени. Коллектив благодарит жюри за столь высокую оценку номеров.

О своих впечатлениях от участия в конкурсе поведала студентка 2 курса Института экономики и финансов Анастасия Попалитова: «Конкурс прошёл гладко, активисты под впечатлением. Много талантливых ребят разных возрастов и стилей танца собрались на площадке, где царила по-настоящему творческая атмосфера. Конечно, яркие эмоции от самого выступления. Мы выступали с двумя номерами, поэтому скорые переодевания за несколько минут и спешка только придавали остроты эмоциям. Все члены коллектива остались довольны выступлением и атмосферой танца. Мы рады вновь выступить на знакомой и родной площадке, которую посещаем ежегодно».

Поздравляем наших студентов с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI