Студенческие отряды Петербурга открыли трудовой сезон

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники студотрядов СПбГАСУ после городской линейки

25 мая две тысячи участников студенческих отрядов Санкт-Петербурга собрались в Петропавловской крепости, чтобы дать старт третьему трудовому семестру.

В трудовое лето отправятся и студенты СПбГАСУ в составе девяти отрядов по пяти различным направлениям: строительному, педагогическому, археологическому, сельскохозяйственному и сервисному.

Линейка открытия трудового сезона приходит в Северной столице уже 65-й год. Это одно из традиционных мероприятий, служащих стартовой точкой для отправки ребят на трудовые объекты по всей стране в составе Российских студенческих отрядов. В торжественной обстановке командирам штабов и отрядов вручаются путёвки в летний трудовой сезон. Так, нашему штабу было выдано девять путёвок командирам отрядов и одна командиру штаба студенческих отрядов СПбГАСУ Артемию Мазитову.

Ребята показали творческие номера, демонстрировали флаги отрядов, пели песни. Командный состав регионального отделения и ветераны отрядного движения дали напутствия на предстоящее трудовое лето.

На линейке присутствовали представители исполнительных органов власти Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов поздравил участников движения с началом юбилейного, 65-го отрядного сезона.

Завершилась торжественная линейка полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости. Уже совсем скоро первые отряды отправятся в путь в насыщенное лето!

