Студенты Вышки представили Россию на Молодежном саммите БРИКС+ в столице ЮАР

Елизавета Фадеева представила проект, посвященный разработке специального сервиса на основе искусственного интеллекта, который помогает компаниям трудоустраивать людей с ограниченными возможностями здоровья. «На саммите мне удалось представить свой проект по инклюзивному трудоустройству. Эту идею я вынашивала достаточно долго, но не хватало ресурсов и мотивации воплотить ее в жизнь, — говорит она. — Однако, получив положительный отклик от представителей ЮАР, я поняла, что сейчас, возможно, то самое время и то самое место, чтобы привнести в мир что-то новое. Мы с представителями ЮАР договорились о партнерстве в реализации этого проекта — буду пробовать! Помимо саммита, тонну эмоций вызвала поездка на сафари. Видеть героев “Короля Льва” вживую было незабываемо».

Кирилл Медведев сосредоточился на теме фагового коктейля для профилактики мастита у коров и разработке ML-платформы по сборке эффективных фаговых коктейлей. «Эта поездка позволила мне презентовать свой проект на международном уровне и узнать, что предложенные мною решения актуальны и для ЮАР, и для этого региона в целом, — рассказал он. — Я познакомился с кардинально новой для себя культурой, в том числе с точки зрения бизнеса, и завел много новых знакомых из стран Африканского континента и БРИКС. Также я очень рад, что удалось съездить на сафари и посмотреть на поистине уникальную природу Южной Африки».

Яна Кожага выступила с проектом приложения Ekii, помогающего в изучении и сохранении редких, исчезающих языков национальных меньшинств в странах БРИКС. «Это был потрясающий опыт практики ораторского мастерства на английском языке, еще и перед представителями БРИКС. Более того, я очень рада, что мне удалось не только презентовать свой проект, но и получить столь нужную обратную связь, — отметила она. — Было видно, как моя тема глубоко затронула африканских коллег, они активно задавали вопросы, поддерживали меня, давали советы. Теперь я знаю, в каком направлении мне развиваться, у меня есть много друзей и единомышленников со всего мира, и я мотивирована вернуться и открыть для себя остальную Африку. Я влюблена в эту гостеприимную страну и ее добрых и открытых (в том числе и для рабочих коллабораций) людей! А от сафари я в полном восторге, наконец исполнилась моя мечта увидеть жирафов, львов, антилоп, знаменитые африканские пейзажи из фильмов вживую, вблизи. Я благодарна Вышке и организации SABYA за такую невероятную возможность!»

Анна Суханова рассказала о приложении Mental buddy со встроенным виртуальным ассистентом (нейронной сетью), который сможет консультировать пациентов по вопросам, связанным с ментальным здоровьем. «Поездка в ЮАР на Молодежный инновационный саммит БРИКС+ стала для меня незабываемым опытом, наполненным новыми впечатлениями и возможностями, — подчеркнула она. — Первое, что поразило меня в этой стране, — ее разнообразие и красота природы. Участие в саммите позволило мне познакомиться с представителями разных стран, обменяться опытом и идеями, а также обсудить актуальные мировые проблемы. Больше всего мне запомнился питчинг проектов, когда я впервые презентовала свой проект. Путешествие на сафари также оставило незабываемые впечатления, так как увидеть в дикой природе слонов, львов, жирафов было просто невероятно!»

Лидия Никитина в своем докладе предложила способ решить глобальную проблему пищевых отходов, при этом включить в процесс как можно больше людей и обеспечить каждому материальное вознаграждение. «Саммит прежде всего запомнился людьми, потому что было много безумно интересного общения, подружилась с ребятами из Бразилии, ЮАР, Лесото и Китая, с которыми активно поддерживаю связь и обязательно еще увижусь. Все представленные на саммите проекты затрагивали актуальные мировые проблемы, поэтому посещать питчинги было не менее интересно, — считает она. — Также мне удалось немного попутешествовать по стране и посмотреть как культурные достопримечательности, так и животный мир Африки. Это было незабываемо!» Первые шесть победителей Молодежного инновационного саммита БРИКС+ получили поддержку SABYA и ее партнеров, а также приглашение принять участие в других международных программах по предпринимательству и бизнесу. Уже в июне этого года они станут гостями 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

