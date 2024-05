Средняя эффективность госпрограмма в 2023 году составила 94,3%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство РФ на заседании в четверг, 30 мая, рассмотрело сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм в 2023 году.

Все госпрограммы объединяют механизмы достижения стратегических целей развития страны и её экономического, научного и культурного потенциала, улучшения условий жизни людей, начиная от поддержки медицины и образования, многодетных семей, наиболее уязвимых категорий граждан, строительства жилья, дорог, подчеркнул Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «В свою очередь эффективность определяется конкретными результатами и качеством финансового управления», – добавил он.

При оценке итогов были использованы три компонента: уровень достижения показателей и результатов как сравнение плана с фактом (80%), оценка динамики прироста значений показателей по отношению к предыдущему году (10%) и оценка качества финансового управления (10%), пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Всего в прошлом году в России реализовывалось 50 госпрограмм. Их средняя эффективность за год составила 94,3%. В числе лидеров – программа «Комплексное развитие сельских территорий», а также «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Например, в 2023 году была кратно перевыполнена задача по индексу производства аграрной продукции, повышен уровень занятости сельского населения до 55,6%, а объем экспорта продукции АПК увеличен до 37,6 млрд долларов.

Также среди наиболее эффективных – программа «Развитие образования», в рамках которой создано более 230 тыс. новых мест в школах и детских садах, что позволило повысить до 99,5% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Несмотря на сложную обстановку на 100% достигнуты запланированные показатели и результаты программы социально-экономическое развитие Калининградской области, за которую отвечает Минэкономразвития России, отметил Максим Решетников. «Реализовали 82 инвестиционных проекта и предоставили поддержку 90 компаниям, что позволило создать в прошлом году более 14 тыс. рабочих мест и снизить количество зарегистрированных безработных до 2,6 тыс. человек», – подчеркнул он.

«В этом году с учетом Указа Президента о национальных целях начали сборку новых национальных проектов. Вместе с ними корректируем и госпрограммы. Начали инвентаризацию их показателей и методик расчета, донастраиваем систему управления, упрощаем процедуры», – отметил глава Минэкономразвития РФ.

Доклад будет направлен в Государственную Думу вместе с отчетом об исполнении федерального бюджета.

