СПбПУ и «Ак Барс» развивают сотрудничество с Китаем

27 мая делегация Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого посетила машиностроительную корпорацию DxS в городе Далянь Китайской Народной Республики. Делегацию возглавил директор Института машиностроения, материалов и транспорта Анатолий Попович. В мероприятии также участвовали генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов и её представители. Во время визита обсуждались направления сотрудничества в создании комплекса оборудования для производства литий-ионных аккумуляторов и крупногабаритных изделий.

28 мая во время визита в компанию DxS стратегический партнёр СПбПУ — компания NEMTRI под руководством Ван Циншена подписала соглашение о создании центра разработки технологий новых типов аккумуляторов и интеллектуального энергетического оборудования. Документ станет важным шагом для развития новых направлений сотрудничества между китайскими и российскими компаниями.

29 мая делегация СПбПУ и «Ак Барс» посетила совместный центр «Наука — Технологии» в городе Чансин. Гости ознакомились с лабораториями и производственной линией по изготовлению литий-ионных аккумуляторов. В этот же день было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между компаниями NEMTRI, СПбПУ и «Ак Барс» в области создания квази-твердых литий-ионных аккумуляторов.

Участники отметили, что эти визиты, направленные на развитие сотрудничества между Россией и Китаем, открывают новые перспективы для инноваций и технологического прогресса в области энергетики и машиностроения.

