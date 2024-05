Сергей Назаров оценил готовность к проведению Кавказского инвестиционного форума в Грозном

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Грозном состоялось совещание под председательством заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. На встрече обсудили вопросы готовности площадки и деловой программы Кавказского инвестиционного форума, который состоится 15–17 июля.

Участники совещания посетили резиденцию главы Чеченской Республики и «Павильон «Стройкар» (ЭКСПО), где пройдут мероприятия, и обсудили блок организационных вопросов. Масштабы предстоящего форума требуют от организаторов решения многих задач, касающихся пребывания большого количества гостей: загрузка номерного фонда, культурная программа, логистика.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров дал несколько поручений. «Кавказский инвестиционный форум будет проходить в разгар летнего сезона. В связи с этим возникает ряд задач, которые нам предстоит решить совместно. Во-первых, это транспортная доступность. Основную нагрузку по приему прибывающих делегатов форума примет на себя аэропорт Грозный. Очевидно, что существующих рейсов для этих целей не хватит, поэтому нужно проработать вопрос по увеличению числа рейсов так, чтобы по максимуму использовать мощности аэропорта. И подумать над оптимизацией инфраструктуры для приема большого количества гостей. Также стоит вопрос с обеспечением качественной мобильной связи, прошу решить эту задачу совместно с местными мобильными операторами», — отметил Сергей Назаров.

По словам замминистра, до форума осталось чуть больше месяца, поэтому в активной стадии работа с делегатами, партнерами, иностранными гостями. Международный статус КИФ позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов.

«Предстоит провести большую работу, чтобы на достойном уровне организовать столь масштабное мероприятие и показать всему миру успехи, возможности и перспективы развития субъектов Северного Кавказа и не только. Проведение масштабного Кавказского инвестиционного форума в Грозном имеет для региона огромное значение. Это большое доверие со стороны федерального центра и высокая оценка проведенной на протяжении многих лет титанической работы под руководством главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова», — сообщил заместитель председателя Правительства ЧР — министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев.

«Основная тема форума: „Большой Кавказ: от моря до моря“. Мы активно занимаемся разработкой архитектуры деловой программы, куда войдет около 60 мероприятий в различных форматах: круглые столы, панельные дискуссии, переговорные сессии. В этом году большой акцент мы делаем на молодежном блоке. Российские студенты проведут в Грозном три дня, примут участие в проектных лабораториях, смогут получить теоретические знания и применить их на практике», — подчеркнул заместитель директора Фонда „Росконгресс“ Владимир Затынайко.

Также на площадке КИФ-2024 впервые состоится торжественная церемония вручения инвестиционной премии «Вершина» за вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России. Официальный партнер — Кавказ. РФ. На конкурс уже поступила 71 заявка из 21 региона, в том числе проекты из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края. Прием заявок продлится до 10 июня.

Кавказский инвестиционный форум проводится в соответствии с указом Президента РФ. Организатор — Фонд «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития России. Впервые мероприятие прошло в формате Кавказской инвестиционной выставки в мае 2023 года в Минеральных Водах. В нем приняли участие представители 15 стран и иностранных делегаций. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

