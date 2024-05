Сергей Назаров и Сергей Меликов обсудили транспортную доступность Каспийского прибережного кластера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и глава Республики Дагестан Сергей Меликов в ходе двусторонней встречи обсудили развитие сферы туризма, а также реализацию региональной программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ.

Одной из тем обсуждения стал вопрос транспортной доступности Каспийского прибрежного кластера. По словам Сергея Назарова, для её обеспечения важно организовать железнодорожное сообщение от аэропорта Махачкалы до курорта.

«Мы совместно решаем немало задач. Есть вопросы, которые при поддержке министра экономического развития очень хорошо продвигаются вперед. Вчера было объявлено о включении республики в программу федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». И мы уже провели первый экспертный совет по определению резидентов, участвующих в реализации Каспийского прибрежного кластера», – сказал Сергей Меликов.

Сергей Назаров сообщил, что по поручению министра экономического развития России Максима Решетникова прорабатывается вопрос обновления состава поездов дальнего следования по маршруту – Махачкала-Москва-Махачкала.

Замминистра отметил высокий уровень взаимодействия республиканских органов власти с федеральными министерствами и ОАО «РЖД» по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры.

«Решен вопрос разработки технико-экономического обоснования проекта по организации пригородного сообщения по маршруту от аэропорта Махачкалы до Дагестанских Огней и Дербента», – подчеркнул Сергей Назаров.

«Планируем обеспечить Каспийский прибрежный кластер подъездными автомобильными дорогами от федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и дорогами вдоль территории курорта. Также запланировали строительство автомобильной дороги на участке обхода г. Дербента. Проектом предусмотрено использование различных видов транспорта для обеспечения доступности курорта, в том числе создание транспортно-пересадочного узла в районе ж/д станции «Дагестанские огни» с трансфером до Каспийского кластера», – сообщил Сергей Меликов.

