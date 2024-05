Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

СПбГАСУ вошёл в число вузов, наиболее активных в сборе материально-технических средств для военнослужащих-участников специальной военной операции. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минобрнауки России. Речь идёт об участии нашего университета во всероссийской акции «Вузы для фронта», координируемой ведомством. Более того, сотрудники самостоятельно налаживают связи с благотворительными фондами, воинскими частями и по мере возможности отправляют помощь бойцам, их семьям, а также мирным жителям зоны СВО.

«Вузы для фронта»

«Наш университет ведёт сбор гуманитарной помощи с 2022 года. В рамках акции “Вузы для фронта” мы организовали сбор материально-технических средств для участников СВО. Благодаря активной общественной позиции студентов, сотрудников и преподавателей удалось отправить на передовую тактические ремни, противотуманные фары, пистолеты для накачки шин, термобельё, противоосколочные очки, маскировочные сети. Сотрудники университета изготовили окопные свечи, подписав их словами поддержки», – рассказала начальник управления молодёжной политики СПбГАСУ Ирина Нурыева.

Насколько важна эта помощь, активисты университета услышали от самих бойцов: в стенах вуза состоялись две встречи с участниками СВО. Так, мобилизованный Александр Малов за девять месяцев нахождения в зоне боевых действий на себе ощутил важность поддержки соотечественников. Другой военнослужащий уточнил, какая посильная помощь студентов может пригодиться фронту.

Наши обучающиеся, в свою очередь, стараются оперативно отвечать на просьбы как бойцов, так и их семей. Студент четвёртого курса автомобильно-дорожного факультета, заместитель руководителя проекта «Волонтёрской роты» «Шаг навстречу» Егор Логинов рассказал, что молодые общественники регулярно отправляют на фронт квадрокоптеры, медикаменты, одежду. «Семьям бойцов помогаем в быту, поскольку женщинам стало сложно выполнять работу, требующую больших физических сил. С подобными проблемами столкнулись и пожилые родители бойцов, им тоже помогаем», – добавил Егор Логинов.

Книги и учебники – университетам и населению

Свой вклад СПбГАСУ вносит и в процесс восстановления мирной жизни на освобождённых территориях. Заведующая научно-технической библиотекой СПбГАСУ Елена Романова вспоминает, как всех до глубины души тронули печальные события, о которых рассказали коллеги из Мариуполя.

«Во время боевых действий в библиотеке Мариупольского государственного университета случился пожар, а библиотеку Приазовского государственного технического университета заливало в результате тушения снарядов, попавших в крышу и фасады здания. Была утеряна существенная часть книжного фонда. В Мариупольский университет мы отправили 1972 экземпляра 29-ти наименований, в Приазовский – 489 экземпляров 63-х наименований. Это учебные издания по архитектуре, строительству и градостроительству, проектированию и строительству автомобильных дорог, другим близким направлениям», – пояснила Елена Романова.

Кроме того, СПбГАСУ откликнулся на предложение Комитета Ленинградской области по транспорту помочь в формировании библиотечного фонда г. Енакиево Донецкой Народной Республики. В библиотеках наблюдается недостаток литературы по строительству, архитектуре и транспорту, истории, экономике, русскому языку, социологии, финансам, биологии. Всего СПбГАСУ передал в Енакиево 1351 экземпляр 436-ти наименований. Куратором от СПбГАСУ по передаче книг назначен доцент кафедры наземных транспортно-технологических машин Николай Подопригора.

СПбГАСУ получает обратную связь от тех, кому помогает. Так, директор библиотеки Мариупольского государственного университета Людмила Давыдова поблагодарила не только за книги. «Впечатлили доброжелательность, ваш настрой. Думаю, что у нас будут и более радостные поводы для продолжения сотрудничества и общения. Сейчас заканчивается ремонт, активизируются студенты. И всё будет не просто хорошо, а ещё лучше!» – написала она Елене Романовой.

Кроме того, библиотека получила благодарственное письмо от и. о. ректора Приазовского технического университета Игоря Кущенко, в котором он выразил искреннюю признательность коллективу библиотеки СПбГАСУ за большой личный вклад и неоценимую помощь в деле возрождения университета, его интеграции в единое образовательное пространство России. «Переданная вами учебная и научная литература, поступившая в фонд научно-технической библиотеки нашего университета, явилась существенной поддержкой в организации учебного процесса», – говорится в письме.

Игорь Кущенко и представители других вузов из новых российских регионов также выразили признательность профессору кафедры экономики строительства и ЖКХ СПбГАСУ Анатолию Асаулу. Анатолий Николаевич безвозмездно передал этим вузам 4570 авторских учебных изданий в печатном и 116 экземпляров в электронном виде. «Среди получателей – высшие учебные заведения не только строительного, технического, экономического направлений, но и аграрного, педагогического, транспортного, управления и государственной службы, торговли», – уточнил профессор.

Маскировочные сети, сапёрные кошки и поездки в Донбасс

Чтобы поддержать бойцов, сотрудница СПбГАСУ Надежда Талаш сначала сдавала в пункты сбора необходимые вещи, жертвовала деньги. Затем, стремясь расширить свой вклад в общее дело, вышла на соответствующие благотворительные фонды, где узнала о новых способах помочь.

«Представитель одного из фондов объявил о сборе консервных банок для изготовления блиндажных свечей. Сначала я собирала банки, очищала их и отправляла в фонд. Затем научилась сворачивать в них картон для последующей заливки парафином. А потом узнала о мастерских фонда “Своих не бросаем”, где плетут маскировочные сети, и освоила технику плетения. К сбору необходимых вещей я подключила и коллег по университету. Так, откликнулись сотрудницы пятого корпуса СПбГАСУ, в том числе Гульнара Мальцева, Маргарита Рыжова и Ирина Лапшина. Зимой они помогли собрать тёплые куртки, свитера, шапки, шарфы, футболки, вязаные носки, банки для свечей. Большое содействие оказывает проректор по безопасности и административно-хозяйственной работе Владимир Соловьёв. Продолжу помогать по мере своих возможностей, пока это будет необходимо», – рассказала Надежда Талаш.

В помощи участникам СВО активно участвует и доцент кафедры геотехники Сергей Ланько. «Если есть желание помочь – возможность для этого всегда можно найти», – говорит он.

«Знакомый моего товарища – инженер сапёрных войск. От него мы узнали, какая помощь требуется в зоне СВО и по каким каналам её отправлять. Я печатал боксы для детонаторов сапёрам, заряжатели для автоматов Калашникова. Кроме того, вместе с коллегой на свои средства мы заказывали для передовой сапёрные кошки из стали», – рассказал Сергей Ланько.

Старший преподаватель кафедры геотехники Максим Парамонов доставлял собранную помощь в новые регионы. По его словам, помогать бойцам СВО и мирному населению – его гражданская позиция.

«Вместе с моим соседом мы на собственные средства приобрели 50 раций, организовали сбор предметов быта, необходимых в окопах, а затем сами доставили их на территорию СВО мобилизованным из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, за свой счёт и благодаря помощи родственников купили для гражданского населения спортинвентарь (теннисный стол, мячи, сетки), игрушки для малышей, канцелярские товары для школьников, и отвезли их в Луганскую область», – пояснил Максим Парамонов.

Помощь бойцам специальной военной операции и жителям освобождённых территорий оказывают люди самых разных профессий, социального статуса, возраста. Но все они в один голос говорят: помогаем по зову сердца.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI