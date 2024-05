«Роснефть» и Республика Карелия представили совместный проект по развитию автотуризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» совместно с Информационным туристским центром Республики Карелия представили проект «Автомаршруты Карелии», нацеленный на развитие автомобильного туризма.

Презентация прошла в выставочном центре музея-заповедника «Кижи» и на АЗС «Роснефть» в Петрозаводске. Для участников мероприятия на АЗС также организовали познавательную викторину с вручением сувениров.

«Роснефть», обладая крупнейшей сетью АЗС в России, активно поддерживает развитие внутреннего автомобильного туризма. Компания реализует целый ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автотуристов.

В рамках проекта для автопутешественников разработано четыре увлекательных маршрута, пролегающих через популярные туристические места и ключевые объекты Республики Карелии. Три маршрута («Ладожское кольца» «Онежское кольцо» и «От Ладоги до Онего») пролегают через два самых больших озера Европы – Ладожское и Онежское, четвертый («Карельская Арктика») – через красоты севера Карелии. Чтобы проехать по каждому из них, автотуристам потребуется от 5 до 11 дней.

Кроме озер, в ходе маршрутов туристы смогут посетить объекты всемирного наследия ЮНЕСКО: музей под открытым небом «Кижи» и наскальные изображения древних людей, архитектурные и природные достопримечательности острова Валаам, уникальный мраморный каньон в горном парке «Рускеала», деревню Кинерма с 500-летней историей и многое другое. Благодаря проработанной навигации маршрутов, туристы смогут рационально использовать время в путешествии и посетить основные достопримечательности, прочувствовать атмосферу региона.

Увеличению туристического потока в Карелию способствует качественный придорожный сервис, который предлагает сеть АЗС «Роснефть». В Карелии находятся 24 заправочные станции Компании, на которых клиенты могут приобрести качественное моторное топливо, перекусить, комфортно отдохнуть и приобрести необходимые в дороге товары.

В течение года на АЗС «Роснефти» в Карелии планируется организация познавательно-развлекательных акций, направленных на популяризацию автомобильного туризма на территории региона. Подробную информацию об автомомаршрутах можно найти на АЗС сети «Роснефть», расположенных в Карелии, а также на туристическом портале «Легендарная Карелия».

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности Компания управляет около 3000 автозаправочных станций в 61 регионе страны. На территории АЗС работают магазины, кафе, аптечные пункты, и аппараты по приёму/выдаче одежды в химчистку. Компания также развивает новое направление клиентского сервиса АЗС – фудтраки (передвижные торговые точки). Сервис «кафе на колесах» доступен на АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах присутствия розничной сети. «Роснефть» на сегодняшний день представила совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Тульской, Архангельской, Ульяновской областях, а также магистральные маршруты между Москвой и Красной поляной, а также между двумя столицами. Кроме того, Компания ранее подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, правительством Самарской области, Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Агентствами по туризму Ульяновской области и Удмуртской Республики, а также с Республикой Башкортостан.

