Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для организаций и предпринимателей, пострадавших от паводка в Оренбургской области

Представители бизнеса, пострадавшие от весеннего паводка в Оренбургской области, получили годовую отсрочку по уплате большей части налогов, авансовых платежей по ним и страховых взносов, срок уплаты которых наступил с 1 апреля 2024 года. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Мера поддержки распространяется на организации и предпринимателей, которые получили ущерб в результате паводка и доходы которых от реализации товаров, работ и услуг сократились более чем на 30% в период действия чрезвычайной ситуации.

Сроки платежей по налогам и страховым взносам для таких предприятий перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение ещё 1 года (равными частями ежемесячно).

Это решение Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 15 мая.

«Рассчитываем, что такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и направить освободившиеся ресурсы на восстановление и решение текущих задач», – отметил глава кабмина.

