Правительство направит регионам более 880 млн рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах

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Распоряжение от 30 мая 2024 года №1329-р
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Распоряжение от 30 мая 2024 года №1329-р
Ряд регионов получит дополнительное финансирование на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 880 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства направят пяти регионам. Это республики Татарстан и Тыва, Владимирская, Новгородская и Тульская области. С помощью федеральных субсидий будут построены автомобильные дороги и объекты инженерной инфраструктуры, а также профинансированы мероприятия по технологическому присоединению новых домов к инженерным сетям.
Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2024 году предусмотрено более 30,5 млрд рублей.
Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 30 мая.
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