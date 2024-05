Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 30 мая 2024 года №1329-р

Документ Распоряжение от 30 мая 2024 года №1329-р

Ряд регионов получит дополнительное финансирование на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 880 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства направят пяти регионам. Это республики Татарстан и Тыва, Владимирская, Новгородская и Тульская области. С помощью федеральных субсидий будут построены автомобильные дороги и объекты инженерной инфраструктуры, а также профинансированы мероприятия по технологическому присоединению новых домов к инженерным сетям.

Всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2024 году предусмотрено более 30,5 млрд рублей.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 30 мая.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI