Правительство выделит ещё более 9 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Решение принято по поручению Президента.

Документ Распоряжение от 30 мая 2024 года №1330-р

Свыше 4,2 млрд рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано.

Средства поступят из резервного фонда Правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка. Речь идёт об оказании единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

Также готовится к подписанию распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства более 4,8 млрд рублей на выплаты жителям Оренбургской области в связи с повреждением или утратой жилья.

Ранее Правительство по поручению Президента выделило Оренбургской области 5 млрд рублей на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, повреждённых из‑за паводка, и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также более 1 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям.

Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 30 мая.

