Правительство выделило более 4,6 млрд рублей на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму

Распоряжение от 30 мая 2024 года №1328-р

Документ Распоряжение от 30 мая 2024 года №1328-р

В Крыму отремонтируют 24 берегоукрепительных сооружения, повреждённых в результате неблагоприятных погодных условий в конце 2023 года. Распоряжение о выделении на эти цели более 4,6 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства из резервного фонда Правительства позволят завершить обновление противооползневых и берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года. Работы, в частности, будут идти в районе санаториев «Форос», «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Морской прибой», «Россия», «Симеиз», пансионатов «Кастрополь», «Криворожский горняк» и на других участках береговой линии.

В конце прошлого года Крым столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Ураганный ветер, шторм и сильные дожди вызвали подтопление территорий и частичное разрушение береговой инфраструктуры. Опасные метеоявления в Крыму и Севастополе были отнесены к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 30 мая.

