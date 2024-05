«ПолиШкола» формирует кадровый резерв Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

24 мая стартовал третий сезон мотивационно-образовательной программы «ПолиШкола». В этом году к участию приглашены не только сотрудники Политеха, но и коллеги из других петербургских вузов. Напомним, что «ПолиШкола» — это интенсив для молодых сотрудников, желающих реализовать свой научно-технологический или институциональный проект, меняющий университет. В ходе обучения участники разрабатывают собственные проекты и борются за возможность его финансирования из гранта программы «Приоритет-2030».

В этом году мы расширили охват программы, пригласив для участия сотрудников нескольких петербургских университетов. Так, в программе принимают участие сотрудники Алфёровского университета, Российского государственного гидрометеорологического университета и университета промышленных технологий и дизайна. Мы рассчитываем не только укрепить сотрудничество между вузами, но и организовать проекты-коллаборации, которые поспособствуют инновационному развитию и обмену знаниями между специалистами различных областей , — комментирует основатель «ПолиШколы», и.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

В ходе обучения участники научатся разрабатывать продуктовые идеи, планировать бюджет проекта и возврат инвестиций, организовывать выход своего продукта на рынок, управлять юридическими аспектами коммерциализации, продвигать проект за счет правильных смыслов. «ПолиШкола» поможет нарастить участникам soft-skills, найти единомышленников, обменяться знаниями и опытом с коллегами из профессиональной среды.

Спикерами выступят эксперты из Политеха, ГУАПа, ИТМО, СПбГУ. Так, о бизнес-планировании и финансовом моделировании проекта участникам расскажет эксперт СПбПУ Денис Безручко. Директор центра координации научных исследований и центра трансфера технологий ГУАП Алексей Рабин поделится опытом вывода проекта на рынок. Патентный поверенный Наталья Кашина совместно с экспертами Политеха Мариной Петроченко и Мариной Рахман расскажут о юридических аспектах коммерциализации. О маркетинге и продвижении проекта поведает директор центра научной коммуникации ИТМО Дарья Денисова, а также эксперты СПбПУ Мария Врублевская и Дмитрий Сачава. Завершит лекционную часть академический директор образовательной программы СПбГУ Максим Арзуманян с рассказом о перспективах развития рынка образования.

В этом году изменился и формат программы — мы сократили лекционную часть и расширили практическую. Так, в сентябре состоится двухдневный выездной интенсив, на котором пройдут мастер-классы и командные игры. Мы рассчитываем, что изменение формата программы позволит участникам более глубоко развить свои навыки в командной работе и детально проработать собственные проекты , — комментирует разработчик программы «ПолиШколы», заместитель директора департамента стратегического планирования и развития Анастасия Часовникова.

Проекты-победители программы будут известны осенью этого года. Они получат грант на реализацию проекта из программы «Приоритет-2030», а также консультации от проректоров и помощь в подготовке проекта.

