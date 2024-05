Политех в ТОП-4 по доходам IT-выпускников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Консалтинговая компания «Яков и Партнёры» опубликовала ТОП-15 вузов России для ИТ-кадров по уровню оплаты труда выпускников. Политех занял четвертое место в рейтинге, обогнав МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИТМО, Финансовый университет при Правительстве РФ и другие университеты.

«Политех имеет сильные компетенции в ИТ-направлениях, что позволяет выпускать востребованных на рынке труда специалистов. Университет активно взаимодействует с индустрией, привлекая представителей бизнеса к образовательному процессу. Это повышает практическую ориентированность подготовки кадров. Так, одними из партнеров Политеха в подготовке специалистов в области информационных технологий является „Газпром нефть“, „Специальный технологический центр“», — комментирует и.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская. — Также в рамках программы «Приоритет-2030» реализуется проект «Цифровые кафедры». В 2023 году больше 500 студентов завершили обучение на цифровых кафедрах Политеха. Одна из особенностей этого обучения заключается в том, что занятия ведут, в том числе, работники организаций реального сектора экономики и эксперты ИТ-сферы. Вторая особенность — студенческая практика на предприятиях. Такой подход позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов”.

Согласно исследованию, IТ-выпускники, успешно окончившие обучение, входят в число лидеров по доходам, уступая лишь специалистам в области аэронавигации и космоса, а также математики. При этом доходы выпускников по IТ-специальностям растут опережающими темпами: разница с доходами среднего выпускника удвоилась за 2019–2022 гг. и достигла 86%. То есть ИТ-выпускник получает почти в два раза больше среднего выпускника.

Тем не менее, как отмечают авторы исследования, борьба за лучших выпускников среди индустрий оказывается неравной. 45-50% выпускников устраиваются в банки, ИТ и связь, добычу и науку — отрасли, обеспечивающие самые высокие доходы ИТ-выпускникам. В три раза и более отстают по доходам ИТ-выпускников от отраслей-лидеров цифровизации государственное управление, здравоохранение и другие отрасли.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI