Подведены итоги конкурса проектов «Зеркальные лаборатории» — 2024

«Наша команда инициировала проведение конкурса проектов “Зеркальные лаборатории” НИУ ВШЭ в 2020 году. Мы прекрасно понимали, что развитие внутрироссийских научных коллабораций востребовано в России, а также является важнейшей составляющей в реализации стратегии развития нашего университета. В результате научного сотрудничества коллективы обмениваются уникальным опытом, проводят совместный сбор и обработку данных, организуют совместные семинары и конференции, появляется возможность более тесного взаимодействия в образовательной сфере. В этом году конкурс отметил свой пятилетний юбилей. Отрадно, что интерес к нему как со стороны наших университетских научных проектов, так и со стороны наших партнеров растет. Активное участие в конкурсе всегда принимают наши кампусы, они видят в нашем проекте возможность расширения научной кооперации и повестки исследований. Хочу отметить, что в конкурсе этого года с серьезными и продуманными заявками научных коллективов активно участвовал факультет экономических наук, что видно по результатам отобранных проектов. С каждым конкурсом у нас расширяется и география участников. В этом году мы снова приросли партнерами из вузов новых регионов: Удмуртского государственного университета, Тувинского государственного университета, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново). Путем расширения возможностей для проведения исследований и формирования сетевого взаимодействия между ведущими российскими научными коллективами мы содействуем устойчивому развитию российской науки по широкому спектру исследований. За эти пять лет конкурс “Зеркальные лаборатории” стал хорошим драйвером расширения не только фундаментальных, но и прикладных научных исследований, особенно отчетливо мы это видим на примере математической школы Нижнего Новгорода, а также ФКН Москвы. Коллеги активно выходят на междисциплинарные исследования. Проект “Зеркальные лаборатории” является дополнительным инструментом для вовлечения в научные проекты обучающихся. За пять лет были привлечены 682 человека, и это на 234 взрослых исследователя. Только за последние два года студенты и аспиранты ВШЭ и партнеров стали соавторами более 20 публикаций. Всего за 5 лет в рамках реализации проекта выпущено более 160 публикаций, проведено 240 совместных стажировок, создано 60 различных баз данных».

