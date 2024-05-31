Подведены итоги конкурса проектов «Зеркальные лаборатории» — 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –
«Зеркальные лаборатории» — одна из флагманских программ НИУ ВШЭ, которая направлена на развитие внутрироссийских научных партнерств, сосредоточенных на выявлении точек роста с помощью объединения усилий двух высококлассных научно-исследовательских коллективов. Проекты реализуются в различных областях науки и охватывают всю страну. В пятом, юбилейном конкурсе приняли участие 18 научных подразделений НИУ ВШЭ с партнерами из 17 регионов России.
По итогам конкурса было поддержано 9 научно-исследовательских проектов.
- «Подготовка эксперимента на электрон-позитронных коллайдерах нового поколения» Международной лаборатории физики элементарных частиц Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ и Объединенной лаборатории №3 Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — Т.А. Аушев.
- «Интегрируемая и хаотическая динамика неголономных систем» Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ — Нижний Новгород и Научно-учебной лаборатории «Нелинейный анализ и конструирование новых средств передвижения» Удмуртского государственного университета. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — А.О. Казаков.
- «Миграции в социально-экономическом, демографическом, культурном и человеческом измерении (кейсы Пермского края и Республики Тыва в 1920-х — начале 1960-х гг.)» Научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований НИУ ВШЭ — Пермь, сектор исторических исследований, и Научно-исследовательской лаборатории «Актуальные проблемы истории Тувы» Тувинского государственного университета. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — С.И. Корниенко.
- «Кватернионы, геометрические алгебры и приложения» Лаборатории геометрической алгебры и приложений факультета экономических наук и Международной научно-исследовательской лаборатории «Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления» Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — Д.С. Широков.
- «Усовершенствование пространственно-эконометрических моделей с учетом иерархической структуры данных и неоднородной динамики процессов» Научно-учебной лаборатории пространственно-эконометрического моделирования социально-экономических процессов в России факультета экономических наук НИУ ВШЭ и Лаборатории исследования социально-экономических проблем регионов Уфимского университета науки и технологий. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — О.А. Демидова.
- «Управление, основанное на данных: большие данные в анализе образовательной миграции молодежи на основе цифровых следов» Института образования НИУ ВШЭ и кафедры социальной и молодежной политики Алтайского государственного университета. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — Н.К. Габдрахманов.
- «Прогнозирование свойств молекулярных систем: совмещение методов машинного обучения и классических методов моделирования» Лаборатории вычислительной физики Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ и Научно-исследовательского отдела 1 «Развитие подходов и методов физической химии в исследовании многокомпонентных супрамолекулярных, молекулярных и ион-молекулярных систем как перспективных материалов» Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — Ю.А. Будков.
- «Повышение эффективности центров обработки данных и систем хранения данных методами искусственного интеллекта» Научно-учебной лаборатории методов анализа больших данных Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — М.И. Гущин.
- «Регуляция эмоций при расстройствах пищевого поведения: психофизиологические, генетические, гормональные и метаболические особенности» Института психологии здоровья Санкт-Петербургской школы социальных наук НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лаборатории пищевого поведения Тюменского государственного медицинского университета. Руководитель проекта со стороны НИУ ВШЭ — В.В. Косоногов.
«Наша команда инициировала проведение конкурса проектов “Зеркальные лаборатории” НИУ ВШЭ в 2020 году. Мы прекрасно понимали, что развитие внутрироссийских научных коллабораций востребовано в России, а также является важнейшей составляющей в реализации стратегии развития нашего университета. В результате научного сотрудничества коллективы обмениваются уникальным опытом, проводят совместный сбор и обработку данных, организуют совместные семинары и конференции, появляется возможность более тесного взаимодействия в образовательной сфере.
В этом году конкурс отметил свой пятилетний юбилей. Отрадно, что интерес к нему как со стороны наших университетских научных проектов, так и со стороны наших партнеров растет. Активное участие в конкурсе всегда принимают наши кампусы, они видят в нашем проекте возможность расширения научной кооперации и повестки исследований. Хочу отметить, что в конкурсе этого года с серьезными и продуманными заявками научных коллективов активно участвовал факультет экономических наук, что видно по результатам отобранных проектов.
С каждым конкурсом у нас расширяется и география участников. В этом году мы снова приросли партнерами из вузов новых регионов: Удмуртского государственного университета, Тувинского государственного университета, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново).
Путем расширения возможностей для проведения исследований и формирования сетевого взаимодействия между ведущими российскими научными коллективами мы содействуем устойчивому развитию российской науки по широкому спектру исследований.
За эти пять лет конкурс “Зеркальные лаборатории” стал хорошим драйвером расширения не только фундаментальных, но и прикладных научных исследований, особенно отчетливо мы это видим на примере математической школы Нижнего Новгорода, а также ФКН Москвы. Коллеги активно выходят на междисциплинарные исследования.
Проект “Зеркальные лаборатории” является дополнительным инструментом для вовлечения в научные проекты обучающихся. За пять лет были привлечены 682 человека, и это на 234 взрослых исследователя. Только за последние два года студенты и аспиранты ВШЭ и партнеров стали соавторами более 20 публикаций.
Всего за 5 лет в рамках реализации проекта выпущено более 160 публикаций, проведено 240 совместных стажировок, создано 60 различных баз данных».
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