Первые дни лета в павильоне «Роснефти» на ВДНХ: презентация фильма, концерт и лекции о Тюменской области

1 июня, в Международный день защиты детей, в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоится множество ярких и увлекательных мероприятий: презентация семейного приключенческого фильма, концерт классической музыки, лекции, посвященные Тюменской области, викторины и мастер-классы для детей.

Художественный фильм «Мой любимый чемпион», рассказывающий трогательную историю дружбы 13-летней девочки и коня, по замыслу его создателей будет интересен самой широкой возрастной аудитории. В павильоне «Роснефти» картину представят продюсер фильма Дмитрий Рудовский и исполнительница главной роли Василиса Коростышевская. В презентации также примут участие представители Министерства культуры РФ, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерации конного спорта России и Олимпийского комитета России.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерации конного спорта России. «Роснефть» является генеральным информационным партнером кинофильма.

Продолжит субботнюю программу выступление народного артиста России, пианиста Юрия Розума, который связывает свою деятельность, прежде всего, с сохранением великих традиций русской фортепианной школы. Вместе с маэстро произведения классической музыки на скрипке и кларнете исполнят юные музыканты Александр Колесников (11 лет) и Владислав Резников (13 лет).

Кроме того, в течение всего дня в павильоне «Роснефти» активисты общероссийского общественного движения «Движение первых» будут проводить мастер-классы по созданию USB-вентиляторов.

1-2 июня в павильоне «Роснефти» на ВДНХ также пройдут Дни Тюменской области – одного из стратегических регионов присутствия Компании. В Тюменской области сосредоточен мощный производственный комплекс «Роснефти», включающий все этапы производства: от научного сопровождения разработки месторождений до добычи нефти.

В эти дни в павильоне состоится лекция о социальных и образовательных проектах Компании в Тюменской области для детей и молодежи. Большое внимание будет уделено теме экологии. Гостей павильона ждет познавательная научно-популярная лекция о грантовых программах и экологических проектах «Роснефти» в регионе.

Уникальные фото- и видеозаписи северного лесного оленя в Тюменской области увидят гости павильона в познавательной лекции ученого Тобольской научной станции Российской академии наук по изучению и сохранению краснокнижного животного.

Для детей в этот день будет организован интерактивный квиз о северном олене и викторина о краснокнижных птицах с тематическими призами за правильные ответы. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению кормушек для птиц, экосумок и 3D фигурок оленя. В зоне кафе будет работать фотовыставка краснокнижных животных и птиц Тюменской области, а также флоры и фауны уникального озера Солёного.

Об основных событиях 1 и 2 июня и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: Среди предприятий Компании, работающих в Тюменской области – крупный добывающий актив «РН-Уватнефтегаз», а также «Тюменнефтегаз». Компания реализует крупные социальные и инфраструктурные проекты в регионе, направленные на создание на территории присутствия предприятия благоприятной среды для полноценной жизни. Предприятия Компании на протяжении ряда лет успешно взаимодействуют с ученым сообществом Тюменской области, реализуя важные экологические проекты. Благодаря грантовой поддержке «РН-Уватнефтегаза» ученые впервые провели ретроспективный анализ космических снимков и расчет изменений площади водных объектов Тюменской области. Полученные данные показали, что общая площадь всех озер юга Тюменской области увеличилась на 119 км2 (около 3,5%). «Тюменнефтегаз» проводит комплексные экологические и биологические исследования уникального памятника природы – озера Соленого. По гидрохимическому составу его вода сравнима с водой Мертвого моря. В ходе полевых работ ученые зафиксировали в окрестностях озера 428 видов флоры и фауны, а также разработали четыре маршрута экологических троп, на каждой из которых будут установлены информационные стенды, площадки для корма животных, искусственные гнездовья для птиц, а также локации историко-культурного назначения. Кроме проектов по изучению и охране водных объектов Компания совместно с тюменскими учеными решает задачи сохранения биоразнообразия региона. При поддержке «РН-Уватнефтегаза» тюменские ученые занимаются вопросами сохранения популяции северного лесного оленя и краснокнижных птиц Уватского района. По результатам исследований, проведенных на площади около 8800 км2, было отмечено обитание 117 видов птиц, в том числе орлана-белохвоста и черного дрозда, а также около 60 особей оленя. На основе полученных данных эксперты разработают меры по сохранению ареала обитания животных и птиц и созданию условий по увеличению численности их популяций.

31 мая 2024 г

