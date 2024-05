Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

. Всемирный банк периодически обновляет оценки ВВП по паритету покупательной способности*, чтобы отразить последние экономические данные и изменения в мировой экономике. Пересмотренные в 2024 году данные показали, что Россия поднялась на 4-е место в мировом рейтинге экономик по ВВП ППС. Это показатель отображает эффективность, с которой страны используют имеющиеся у них экономические ресурсы для создания богатства и улучшения уровня жизни своих граждан.

2. «Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению Президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада» – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

3. «Во-первых – «антикризисные пакеты» мер принятые Правительством в пандемию. Тогда была оказана поддержка гражданам и бизнесу в острую фазу кризиса. Меры поддержки были сфокусированы на наиболее пострадавших отраслях, а также МСП. Это позволило сохранить бизнес и рабочие места. В результате в 2020 году спад экономики России составил всего -2,7% г/г, что ниже, чем в развитых странах (-3,9% по всем развитым экономикам, данные МВФ), а в 2021 году наша экономика более чем преодолела спад – рост на 5,9% в 2021 году (за 2020-2021 гг. накопленный рост на 3,1% г/г).»

4. «Во-вторых – план первоочередных действий для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, принятый в 2022 году. Тогда была снижена административная нагрузка. Расширен пакет мер финансовой поддержки МСП. Реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов. Предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов. Все меры принимались с учетом мнения бизнеса деловых объединений, обратной связи от регионов.

Так, не смотря на беспрецедентные санкции против России, в 2022 году спад нашей экономики составил всего -1,2% г/г, а в 2023 году экономика России выросла на 3,6% г/г (за 2022-2023 гг. накопленный рост на 2,4% г/г). То есть не просто компенсировала падение, но и перешла в уверенный рост. В результате за период 2021-2023 годов экономика России выросла на 8,4%» – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

*Паритет покупательной способности (ППС) – это расчетный обменный курс, при конвертации по которому единица валюты одной страны позволяет купить идентичное количество товаров и услуг в другой стране. «Веса» по ППС рассчитываются Всемирным банком совместно с ОЭСР в рамках Программы международных сопоставлений.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI