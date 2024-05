НГУ при поддержке Ассоциации восточно-европейских университетов провел агентский воркшоп для рекрутинговых компаний и вузов Новосибирска

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 29 мая Новосибирский государственный университет при поддержке Ассоциации восточно-европейских университетов и Министерства образования Новосибирской области провел агентский семинар-воркшоп для рекрутинговых компаний и вузов Новосибирска. На мероприятии присутствовали 14 представителей рекрутинговых компаний из Непала, Таиланда, Ливии, Испании, Китая, Турции, Казахстана, Ирана, Индии и Камбоджи.

Российскую сторону на совещании представляли заместитель начальника управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области, начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров Светлана Малина, начальник управления экспорта образования НГУ, директор Новосибирского межвузовского центра международного образования NICE Евгений Сагайдак, сотрудники международных служб вузов Новосибирска. Почетным гостем и главным спикером совещания был генеральный директор Ассоциации восточно-европейских университетов Богдан Вороновский.



— НГУ не в первый раз предоставил свои аудитории для встречи представителей новосибирских вузов с рекрутинговыми компаниями. Такие мероприятия позволяют не только обменяться успешными международными практиками, но и объединить ресурсы вузов одного субъекта Российской Федерации, помогают выработать единые форматы и механизмы привлечения иностранных студентов в университеты Новосибирской области, что в конечном итоге способствует увеличению численности обучающихся из других стран, росту привлекательности российского высшего образования за рубежом, — прокомментировал работу семинара Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ.

Богдан Вороновский отметил, что представители вузов Новосибирска узнали, в каком направлении развиваться и как представлять свои университеты за рубежом в условиях высокой конкуренции с вузами Юго-Восточной Азии:

— Мы должны, понимая их восприятие мира, подавать себя в правильном ключе, объяснять наши преимущества и организовывать правильное взаимодействие.

Вузы Новосибирска приняли активное участие в мероприятии.

— Участие в воркшопе — это новые контакты и обсуждение новых возможностей, стремление выйти на новые рынки и найти там опорные точки для привлечения внимания к учебе в российском университете. В этом и был интерес. От рекрутеров услышали абсолютно свежие идеи набора абитуриентов, узнали о схемах взаимодействия, которые можно использовать в наших реалиях. Страны интересные (Юго-Восточная Азия), но весьма специфичные в силу своих национальных особенностей, политического и географического окружения, — отметил начальник управления международного сотрудничества Новосибирского государственного технического университета НГТУ (НЭТИ) Вадим Некрасов.

Во второй половине дня представители компаний и начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак детально обсудили взаимодействие с НГУ. Делегация представителей рекрутинговых компаний также посетила с ознакомительным визитом НГТУ, НГАСУ (Сибстрин), НГПУ.



Для справки:

В 2023 года в НГУ обучается более 1700 иностранных студентов из 57 стран мира.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI