НГУ намерен расширять сотрудничество с вузами африканских стран

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – НГУ подписал договор о сотрудничестве с Центром народной дипломатии, который по договору с Россотрудничеством формирует сеть Русских домов в странах Западной Африки. Новое соглашение позволит университету более активно продвигать образовательные программы на африканском континенте и увеличить количество студентов из данного региона.

Наталья Красовская, исполнительный директор Центра народной дипломатии, прокомментировала:

— У нас уже открыт русский дом в Буркина-Фасо и готовится к открытию в Нигерии и Мали. Наша задача — выстроить прямые контакты вузов между собой и организовать программы стажировок, учебные программы, подготовительные курсы, то есть у нас широкий спектр проектов, которые мы планируем к запуску. Сегодня я очень рада подписанию соглашения с одним из ведущих вузов России. Думаю, что нас ждёт очень эффективное сотрудничество.

Михаил Федорук, ректор НГУ академик РАН, отметил:

— Мы заинтересованы в том, чтобы расширять сотрудничество с Африкой. На мой взгляд, это шаг в правильном направлении: надо, конечно, привлекать мотивированных африканских студентов, которые будут у нас учиться. Продвижение российского образования за рубежом — это один из инструментов мягкой силы, что вписывается в контекст текущего внешнеполитического курса нашей страны.

По словам Евгения Сагайдака, начальника Управления экспорта образования, НГУ планирует развивать сотрудничество с африканскими университетами по следующим направлениям:

— Разработка и реализация совместных образовательных бакалаврских и магистерских программ с получением двух дипломов по следующим направлениям подготовки: менеджмент, математика, информационные технологии.

— Организация и проведение научно-популярных лекций по естественно-научному профилю.

— Организация научных стажировок длительностью 3-6 месяцев у известных ученых по естественно-научным профилям подготовки.

