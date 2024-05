Минэкономразвития сформировало с регионами дорожные карты реализации проектов курортов «Пять морей и озеро Байкал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения. В мероприятии также приняли участие заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, а также главы субъектов. На совещании обсудили организацию работы по реализации проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

«Президент Владимир Путин поддержал отдельный федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», предусматривающий создание 10 круглогодичных курортов на побережьях. Его реализация позволит дополнительно увеличить количество турпоездок по России на 10 млн в год, а также расширить номерной фонд на 73,5 тыс. Это – ключевая задача, которую мы призваны решить совместными усилиями федерального центра, регионов и инвесторов. Такая синергия создаст качественный сервис и инфраструктуру, но главное – сможет вызвать положительные эмоции у россиян, особенно у семей с детьми. И, конечно, необходимо обеспечить качественным отдыхом жителей новых регионов, так как эти субъекты, в частности побережье Запорожской области, обладают большим туристическим потенциалом, который мы будем совместно раскрывать», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на финансирование круглогодичных морских курортов предусмотрено 103 млрд рублей, объем частных инвестиций в туристическую инфраструктуру составит свыше 1,5 трлн рублей.

«Для эффективного выполнения Поручения Президента мы должны обеспечить оркестровку всех нацпроектов, государственных и региональных программ, сконцентрировать все имеющиеся ресурсы. Строительство дорог, объектов энергетики и линий электросетей, объекты по утилизации и переработки отходов – все должно двигать проект «Пять морей и озеро Байкал» вперед!» – заявил вице-премьер.

Зампред Правительства напомнил, что в ближайшее время Председателю Правительства Михаилу Мишустину будет представлен обновлённый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Для этого регионам необходимо актуализировать в дорожных картах контрольные точки реализации проектов, а также сформировать общую потребность необходимого ресурсного обеспечения с учетом производства отечественной продукции для туриндустрии. Дмитрий Чернышенко также призвал регионы вести скоординированную работу с ФОИВами с целью оперативного решения задач, связанных с реализацией проектов.

Дмитрий Вахруков рассказал, как будет организована работа по реализации проектов. По поручению Дмитрия Чернышенко, Минэкономразвития вместе с регионами сформировало первичные дорожные карты реализации каждого проекта, их структура состоит из трех блоков.

«Первый – направление земельно-имущественных отношений, второе – создание объектов обеспечивающей инфраструктуры, третий блок – создание объектов туристической инфраструктуры. Генеральный план, проект планировки территории, правила землепользования и застройки подготовлены по Каспийскому прибрежному кластеру, оформлены земельно-имущественные отношения по всем участкам, входящим в проект. Генеральный план проекта планировки готов по «Новой Анапе», по курортам в Калининграде, Иркутске, Бурятии и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге генеральный план уже утвержден», – сообщил Дмитрий Вахруков.

Замминистра добавил, что совместно с регионами предстоит определить мероприятия, которые будут профинансированы за счет федерального и регионального бюджета, а также какие объекты будут заложены в планы по развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и другой инфраструктуры.

«При поддержке федерального бюджета и Туризм.РФ в рамках реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» планируется обеспечить создание современных круглогодичных курортов «Новая Анапа» в Краснодарском крае, «Белая Дюна» в Калининградской области, «Санкт-Петербург марина» в Санкт-Петербурге, «Байкальская слобода» в Иркутской области. Суммарно это даст 35 980 дополнительных номеров для размещения российских и зарубежных туристов. Для привлечения внебюджетных средств в реализуемые проекты инвесторам по нашей линии будут доступны порядка 170 инвестиционных лотов», – отметил Сергей Суханов.

На заседании было доложено о текущем статусе следующих проектов: «Белая дюна» в Калининградской области, «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге, «Приморск» в Запорожской области, «Золотые пески» в Республике Крым, «Новая Анапа» в Краснодарском крае, «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан, «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в Иркутской области, «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия, «Приморье» в Приморском крае.

В ходе заседания подкомиссии даны поручения по формированию проектного офиса для контроля реализации проектов, с конкретными сроками исполнения и определением ответственных, решению вопроса выделения земельных участков под строительство, устранению ограничений в части рубки леса при соблюдении всех норм природоохранного законодательства, а также завершению работы по уточнению потребностей в обеспечивающей инфраструктуре для формирования заявок в соответствующие ФОИВ.

Дмитрий Чернышенко также пригласил принять участие в сессии Петербургского международного экономического форума по туризму, где будут обсуждаться вопросы о мерах государственной поддержки для отрасли. Кроме того, 12 июня на российском туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве на ВДНХ на пленарной сессии будет представлен проект «Пять морей и озеро Байкал» широкой аудитории.

