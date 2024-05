Минэкономразвития России утвердило формы планов перспективного развития и обустройства ОЭЗ

Source: MIL-OSI Russian Language News

План перспективного развития ОЭЗ будет устанавливать концепцию долгосрочного развития особых экономических зон, включая специализацию площадки, приоритеты работы, а также прогнозные показатели эффективности на 10 лет вперед. План обустройства будет детально описывать намерения по инфраструктурному развитию ОЭЗ с учётом планов бизнеса по строительству своих объектов и запуску производств. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

«Ранее эти документы разрабатывались с учётом рабочих рекомендаций, утверждённых унифицированных форм не было. Мы постарались максимально упростить формы документов, чтобы сохранить в них только самое главное и снизить временные и другие издержки на их разработку без ущерба содержательному наполнению и качеству работы», – отметил Дмитрий Вахруков.

Заместитель Председателя Правительства Омской области Андрей Шпиленко отметил, что утвержденные приказы Минэкономразвития безусловно упростят и систематизируют работу органов власти и управляющих компаний при подготовке данных документов.

«Мы видим продолжение системной работы Минэкономразвития РФ по совершенствованию работы ОЭЗ, упрощению процедур и требований к документам как для резидентов, так и для органов управления ОЭЗ», – подчеркнул Андрей Шпиленко.

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева отметила, что свежие документы – это обратная связь от министерства на запросы управляющих компаний. «Теперь документы максимально упрощены и унифицированы, чтобы сохранить в них только самое главное и снизить временные и иные издержки на их разработку без ущерба содержательному наполнению и качеству работы», – прокомментировала Тамара Рондалева.

Генеральный директор АКИТ.РФ Михаил Лабудин сообщил, что ОЭЗ представляет собой перспективный механизм, однако, многих при разработке документации на создание площадок отталкивало непонимание того, как необходимо оформить заявку. «Разработка унифицированных форм документов, которые содержатся в заявке на создание или расширение территории ОЭЗ позволит упростить подачу документов в Минэкономразвития России. К тому же, это ускорит время проверки и уменьшит трудозатраты со стороны проверяющих органов», – отметил Михаил Лабудин.

