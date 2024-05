Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Доля инвестиций с применением лизинга за последние 7 лет выросла более чем вдвое — с 5 до 11,4% от инвестиций в основной капитал. Спрос на лизинг будет продолжать расти. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов на 13-м Съезде лизинговой отрасли России. Он также зачитал приветствие председателя Правительства Михаила Мишустина участникам съезда.

«Рост инвестиций — приоритетная задача Правительства. Согласно указу Президента „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года“, лизинг — важный механизм для обеспечения роста инвестиций, проверенный инструмент обновления основных средств. Доля лизинга в ВВП составляет 2,1%, что делает лизинг значимым фактором развития реального сектора экономики. Жизненно важно, чтобы темпы развития лизингового бизнеса не снижались», — отметил в своем выступлении Илья Торосов.

У лизинга есть ряд актуальных преимуществ: это снижение налоговой базы за счет включения лизинговых платежей в статью расходов, ускоренная амортизация предмета договора, сохранение оборотного капитала бизнеса. Все это делает лизинг очень удобным для бизнеса инструментом инвестиций.

Так, по итогам 2023 года доля лизинга в ВВП выросла более чем в 1,5 раза и составила 2,1%. Лизинговый портфель к концу 2023 года достиг почти 10 трлн рублей, а размер нового бизнеса увеличился в 2023 году до 3,5 трлн рублей. В среднесрочной перспективе продолжится обновление автомобильных парков компаний, сохранится спрос на строительную и сельскохозяйственную технику, будут наращиваться поставки транспорта, необходимые для выстраивания новых логистических маршрутов.

«Совместно с лизинговым сообществом обсуждаем концепцию регулирования лизинга как важного инструмента привлечения инвестиций в экономику. Задача регулятора — не создавать барьеров для дальнейшего развития лизингового бизнеса как важного драйвера экономического роста и роста инвестиций. Считаем, что политика по регулированию и развитию лизинговой отрасли должна быть закреплена за Правительством Российской Федерации», — продолжил Торосов.

Съезд лизинговой отрасли проводится ежегодно Объединенной Лизинговой Ассоциацией (ОЛА). Это главное событие года в сфере лизинга и основная площадка для встречи и общения представителей лизингового бизнеса, инфраструктурных компаний и регулирующих организаций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI