Искусственному интеллекту определили приоритетные направления исследования

В Координационном центре Правительства РФ подвели итоги стратегической форсайт-сессии по поисковым исследованиям в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, Президент РАН Геннадий Красников, эксперты топовых вузов по ИИ, представители бизнеса и эксперты научного сообщества.

«В феврале этого года Президент утвердил обновлённую национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. Её реализация позволит к 2030 году получить эффект от внедрения этой технологии до 11,2 трлн рублей для экономики России. Сейчас искусственный интеллект является драйвером отраслей, призванных обеспечить развитие экономики предложения. Вместе с тем с появлением больших языковых моделей мы все больше концентрируемся на поддержке фундаментальной науки. В частности, открыли исследовательские центры в сфере ИИ, и на их на базе начали готовить ученых, которых будем привлекать к адаптации генеративного ИИ под запросы отраслей. Такая кооперация позволит достичь технологического лидерства, а также улучшить качество жизни людей, создавая новые рабочие места и повышая конкурентоспособность экономики», – отметил Дмитрий Чернышенко.

С появлением больших языковых моделей большую важность приобретает поддержка фундаментальной науки. Для этого были открыты 12 исследовательских центров в сфере ИИ, где уже работает порядка тысячи ученых, запланирована адаптация генеративного ИИ под запросы отраслей.

«Ключевая задача, поставленная Президентом перед Правительством: определить и поддержать направления фундаментальных исследований, которые дадут наибольший эффект для развития искусственного интеллекта на долгосрочную перспективу», – прокомментировал Максим Колесников.

В рамках стратегической форсайт-сессии состоялось обсуждение перспективных направлений исследований в сфере ИИ. Для их определения необходимо было собрать информацию о потенциальных научных прорывах, кадровых и инфраструктурных ресурсах, востребованности технологий ИИ. Важной особенностью форсайта, отметил первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, стала высокая динамика изменений в сфере ИИ и скорость переработки результатов исследований в новые продукты или услуги, ориентация на фундаментальные исследования, а также сжатые сроки его проведения – с февраля по май.

По результатам форсайта были сформированы 10 направлений поисковых исследований. Это, в частности, архитектуры и алгоритмы машинного обучения, вычисления и данные для ИИ, фундаментальные и генеративные в ымодели, взаимодействие человека и ИИ, прикладные исследования для науки, образования и социальной сферы.

«В 2022 года в мире произошёл большой технологический рывок, когда все осознали принципиально новые возможности технологий искусственного интеллекта. Это привело к тому, что сегодня идет гонка между компаниями и странами в скорости инноваций и создания передовых решений. Это невозможно реализовать без опоры на ведущие исследовательские и образовательные центры для фокусировки отечественной науки на передовых направлениях в области ИИ. Поэтому, в рамках форсайт сессии, мы пытались спрогнозировать, как будет развиваться наука в области искусственного интеллекта, а также определить наиболее приоритетные и перспективные направления, которые будут способствовать тому, чтобы российские компании могли иметь возможность создания ИИ-решений мирового уровня»,- прокомментировал итоги форсайта старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Заместитель министра экономического развития России Максим Колесников в своем докладе сфокусировался на использовании результатов форсайта, которые, по его словам, должны лечь в основу при формировании Единой Программы исследований и разработок в сфере ИИ. Кроме того, принято решение рекомендовать РАН с 2025 года использовать результаты форсайта при отборе поисковых исследований и экспертизе поступающих заявок на исследования.

«Ключевым должен стать отбор исследовательских центров 3-й волны, в основу работы которых должны лечь приоритетные темы по итогам форсайта, проведение прикладных исследований по заказу индустриальных партнеров, подготовка научных специалистов. При этом будет именно новый отбор, а не автоматическое продление работы действующих центров», – подчеркнул Максим Колесников.

Всего планируется отобрать 6 исследовательских центров с продолжительностью работы 3 года.

