Дмитрий Чернышенко: Участие в Играх стран БРИКС подтвердили уже 97 стран

Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Спортивных игр стран БРИКС

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению Спортивных игр стран БРИКС. Игры пройдут с 12 по 23 июня в Казани. В совещании также приняли участие советник Президента Игорь Левитин, заместитель Министра спорта Алексей Морозов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – руководитель аппарата Кабинета министров республики Шамиль Гафаров и внештатный советник Председателя Правительства Олег Матыцин.

«В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение. Игры БРИКС, проводимые по поручению Президента Владимира Путина, – важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран. Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне. У Казани огромный опыт организации международных спортивных мероприятий. В этом году в столице Татарстана с успехом прошли Игры будущего, надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС», – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что до открытия Игр остаётся всего 12 дней, поэтому необходимо завершить все подготовительные мероприятия.

Заместитель Министра спорта России Алексей Морозов выступил с докладом о реализации мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Спортивных игр стран БРИКС.

«Завершена пригласительная кампания. Получены заявки об участии представителей 97 стран. Мы ожидаем около 5 тысяч участников, в том числе более 4 тысяч иностранных участников. По поручению оргкомитета Минспорт России сформировал итоговую спортивную программу с учётом полученных заявок. В неё вошли 27 видов спорта», – отметил он.

Замминистра также рассказал о предстоящей встрече министров спорта стран БРИКС, которая запланирована на 22 июня: «Подтверждено участие министров из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии и Ирана, а также представителей министров из Индии, ЮАР и Бразилии. В рамках указанной встречи планируется обсудить актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития спортивного сотрудничества стран объединения, а также запуска совместных проектов на пространстве БРИКС».

Россия также разработала и предложила партнёрам Казанскую спортивную хартию БРИКС. Хартия регламентирует цели, принципы, направления спортивного сотрудничества на пространстве БРИКС, предусматривает механизм их реализации, а также условия проведения Игр страной – председателем в объединении.

Кроме того, проработан вопрос об установлении денежного вознаграждения российским спортсменам – победителям и призёрам Игр БРИКС, а также тренерам и специалистам.

Шамиль Гафаров доложил о текущем статусе подготовки к предстоящим Играм. В частности, он рассказал о мерах безопасности, транспортном обеспечении участников и культурной программе в рамках проводимых соревнований.

