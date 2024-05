Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов открыли выставку достижений «Мой Петербург»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли выставку достижений «Мой Петербург». Северная столица – первый регион, который, вдохновившись выставкой «Россия», создал собственную масштабную экспозицию достижений.

«В своём указе Президент поставил новую национальную цель – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Такие проекты, как выставка “Мой Петербург”, помогают в её реализации. Это отличный пример того, как можно отразить наши ценности и очень творчески и по-человечески о них рассказать прежде всего нашей молодёжи, которая должна гордиться нашей Родиной и Санкт-Петербургом», – сказал в приветственном слове вице-премьер.

Он выразил уверенность, что за время школьных каникул и родители, и дети посетят выставку и откроют для себя много нового.

«Правительство и Сергей Владиленович Кириенко потратили очень много сил на то, чтобы вся страна узнала о тех невероятных достижениях, которых удалось достичь современной России. Успех выставки “Россия” ошеломляющий – на сегодняшний момент её посетили 14 миллионов человек. Говорят, что всё хорошее когда-то заканчивается. Но по поручению Президента Санкт-Петербург стал первым субъектом, который транслирует опыт международной выставки-форума на ВДНХ. Большое спасибо Александру Дмитриевичу Беглову и жителям города за создание действительно уникальной экспозиции!» – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Петербургский стенд на ВДНХ в Москве стал одним из самых посещаемых, на нём побывали почти 4 миллиона человек. Александр Беглов поддержал предложение петербуржцев представить лучшие практики в разных отраслях на городской площадке, в историческом парке «Россия – моя история». Выставка достижений «Мой Петербург» разместилась в 10 тематических залах общей площадью 3,5 тыс. кв. м.

«Здесь Петербург представлен как часть большой страны и город-лидер, достижения которого – это вклад в развитие и процветание России. Сегодня благодаря поддержке Президента России Петербург преображается. Сохраняя свою уникальность, он развивается, строится как мегаполис XXI века», – сказал губернатор.

Глава города подчеркнул, что выставка отражает роль Петербурга в истории страны как города-лидера.

«За 321 год Петербург много раз был первым не только в России, но и в мире. На берегах Невы был установлен первый в мире уличный электрический фонарь, создан первый в стране детский сад. Самое высокое здание в России на протяжении 200 лет – Петропавловский собор. Самое высокое здание в Европе сегодня – “Лахта-центр”. Несколько месяцев назад поставлен очередной рекорд – построена самая большая в мире хоккейная площадка “СКА Арена”», – отметил Александр Беглов.

В одном из тематических залов рассказывается о вкладе Петербурга в создание отечественного атомного ледокольного флота, который полностью построен на петербургских верфях. В день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады при участии Президента России заложен новый ледокол, который будет носить имя «Ленинград».

Экспозиция наполнена интерактивными элементами, для использования многих из которых необходимо объединение и взаимодействие посетителей.

В открытии выставки приняли участие петербургские династии – педагоги, врачи, конструкторы авиационных двигателей, специалисты по обслуживанию разводных мостов, строители метро. Общий стаж многих династий превышает 100 и даже 200 лет.

В организации экспозиции участвовали все ведущие предприятия города, организации культуры, музеи, архивные службы.

Планируется, что выставка будет расширяться и охватит достижения как Петербурга, так и всего Северо-Запада России. А после закрытия выставки «Россия» на ВДНХ часть материалов стенда Санкт-Петербурга будет также перенесена сюда.

