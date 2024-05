Дмитрий Чернышенко высоко оценил вклад Александра Беглова в создание школ нового поколения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии Международного дня защиты детей посетили школу №703 Московского района Северной столицы. Образовательное учреждение является участником проекта «Курчатовский класс» и пилотной площадкой для проекта Министерства просвещения и «Росатома» «Бережливая школа». Летом на базе школы работает оздоровительный лагерь «Атом».

«Президент России Владимир Путин в новом указе о национальных целях развития отдельно выделил направление по развитию талантов детей и молодёжи. Для достижения этой цели глава государства на Госсовете также поддержал новый нацпроект “Молодёжь и дети„. В рамках него будут реализовываться мероприятия в том числе по созданию таких школ будущего, где используется кластерный подход в образовании. Это позволяет развивать как творческие, так и технические, научные и даже спортивные направления», – отметил вице-премьер.

Зампред Правительства высоко оценил личный вклад губернатора в создание качественных условий для развития всех уровней образования, отметив, что такой подход является примером успешного сотрудничества Правительства России и администрации Санкт-Петербурга.

Александр Беглов подчеркнул, что в 2019 году городу не хватало 100 школ. За пять лет было введено 106 школ.

«В этом году Петербург закроет проблему дефицита образовательных учреждений. Мы вводим рекордное количество – 37 новых школ. Все они оборудованы двумя бассейнами, мощным спортивным ядром, театральными и танцевальными студиями. В таких школах сейчас учатся 25% наших ребят», – отметил Александр Беглов.

Он также рассказал о старте новой программы обновления зданий петербургских школ в сложившейся застройке.

«К нам обращаются родители детей, которые учатся в старых зданиях. Они справедливо хотят, чтобы и у их детей были современные и лучшие возможности для учёбы и развития. Поэтому мы делаем следующий шаг – принимаем программу обновления петербургских школ. Уже определена первая группа из 10 школ, которые будут включены в программу. Работа предстоит сложная, потребуются нетиповые решения», – подчеркнул губернатор.

Одним из примеров такого обновления стала школа №703. Гости осмотрели молекулярную, междисциплинарную, инженерную лаборатории, лабораторию 3D-моделирования и графического дизайна, планетарий, а также спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру.

Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов в ходе осмотра школы пообщались с детьми. Ребята обратились к вице-премьеру с целью передать Президенту просьбу издать закон, запрещающий всем людям курить. Зампред Правительства пообещал обязательно рассказать об этом главе государства.

Школа находится в историческом месте, на бывшей территории завода «Вагонмаш». Здесь создан музей, в котором собраны материалы об истории знаменитого предприятия, его ветеранах, а также новых героях – участниках СВО. В годы блокады Ленинграда рабочие завода упорно работали для нужд фронта. После войны на заводе долгое время работал отец Президента России – Владимир Спиридонович Путин. Вице-премьер и губернатор передали в дар музею книги по истории города и капсулу с землёй с Пискарёвского мемориала.

Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов почтили память рабочих, возложив цветы у памятного знака «Егоровцам, павшим в дни блокады Ленинграда и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

