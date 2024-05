Дмитрий Патрушев: Российские аграрии прогнозируют в 2024 году урожай не менее 132 миллионов тонн зерновых

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев дал старт работе Всероссийского зернового форума. Вице-премьер обозначил основные результаты и приоритетные задачи развития зернового рынка, а также рассказал о совершенствовании транспортно-логистической инфраструктуры и других направлениях работы.

Дмитрий Патрушев отметил, что российские аграрии в 2023 году собрали урожай почти в 150 млн т зерновых. Тем самым Россия подтвердила статус одного из ведущих производителей на глобальном рынке. В частности, на нашу страну пришлось 12% мирового объёма пшеницы, это позволило выполнить ориентиры собственного продбеза и продолжить развитие экспорта.

В текущем сезоне планируется поставить на глобальные рынки до 70 млн т зерновых, из них пшеницы – порядка 53 млн т. По словам вице-премьера, в 2023 году Россия безвозмездно направила странам Африки 200 тыс. т зерновых и вновь показала себя надёжным партнёром. При этом Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что, невзирая на санкции и уход с рынка иностранных трейдеров, наша страна не снижает, а наращивает экспорт. Каждая четвёртая партия пшеницы на глобальном рынке – российского происхождения.

Вместе с тем приоритетное внимание уделяется внутренним потребностям. Так, с декабря 2023 года введён запрет на экспорт твёрдой пшеницы, а в январе текущего года был продлён запрет на вывоз риса. Кроме того, продолжилась реализация механизма тарифного квотирования зернового экспорта. Для поддержания финансовой устойчивости аграриев Правительством предусмотрен комплекс мер, которые сохраняются.

В настоящее время цены на мировых рынках постепенно нормализуются. Начали они восстанавливаться и внутри страны. Кроме того, правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об очередной корректировке расчёта пошлин. Базовые экспортные цены, применяемые при расчёте, будут увеличены на 1 тыс. рублей по всем видам зерновых.

Говоря о старте нового сезона, Дмитрий Патрушев отметил, что яровой сев превысил 45 млн га – это практически 80% от плановой площади. Через несколько недель отдельные регионы юга и Северного Кавказа уже могут выйти на уборку нового урожая.

Вместе с тем возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов. Некоторые регионы на своём уровне уже ввели режим ЧС. При этом, учитывая масштабы ущерба, по части из них планируется введение ЧС федерального значения.

В пострадавших субъектах пересев практически завершён. Ожидается, что структура площадей будет в целом соблюдена. По словам Дмитрия Патрушева, это позволяет сохранить прогноз производства зерновых на уровне не менее 132 млн т, из которых примерно 85 млн – это пшеница. Такой объём с учётом переходящих остатков позволит в новом сезоне поставить на внешние рынки до 60 млн т зерна.

Говоря о приоритетных задачах, стоящих перед отраслью, Дмитрий Патрушев напомнил, что в соответствии с указом Президента о национальных целях к 2030 году АПК должен нарастить производство на 25%, а экспорт – в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Решение этих задач во многом зависит от развития зерновой отрасли. При этом экспортные перспективы напрямую связаны с возможностями агрологистики. Её необходимо развивать по таким направлениям, как расширение возможностей для хранения и перевалки грузов, увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры, развитие внутренних водных путей и речного судоходства, создание отечественного сухогрузного флота.

Также перспективными направлениями являются использование биржевой торговли на зерновом рынке и новая инициатива по созданию зерновой биржи на уровне БРИКС, которая может стать площадкой для торговли зерновыми и другими видами продовольствия.

