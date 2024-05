Дмитрий Патрушев в Научно-технологическом университете «Сириус» провёл расширенное совещание по паводковой обстановке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Перед началом сезона дождей необходимо обеспечить полную работоспособность систем оперативного информирования населения.

Из стенограммы:

Д.Патрушев: Сегодня мы проводим расширенное совещание о паводковой обстановке в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В нём участвуют полномочные представители Президента, руководство субъектов и федеральных ведомств.

В этом году в целом по стране ситуация с паводками складывается крайне непросто. На данном этапе в большинстве из тех субъектов, которые уже с ними столкнулись, половодье проходит завершающую фазу.

Однако на Северном Кавказе и юге нашей страны в июне прогнозируется начало сезона дождевых паводков.

В отдельных районах Краснодарского края ливни местами уже идут.

Аналогичный прогноз есть по Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике.

Учитывая местный рельеф, ситуация может развиваться стремительно. А в целом потенциальные риски будут сохраняться в течение всего летне-осеннего, то есть курортного, периода.

Таким образом, считаю необходимым всем, от кого зависит минимизация возможного ущерба, вместе, находясь в едином информационном поле, оценить готовность к прохождению дождевых паводков.

Нам надо понять, как выполняются предупредительные мероприятия, где могут быть узкие места, и заранее продумать дополнительные меры, которые позволят избежать серьёзных последствий.

Кроме того, мы имеем возможность совместно проанализировать, какая на перспективу нужна системная работа для предупреждения и своевременного реагирования.

На что хочу сразу обратить особое внимание. Росводресурсам с субъектами следует провести в полном объёме запланированные превентивные мероприятия. В частности, это увеличение пропускной способности водных объектов, капремонт гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция систем инженерной защиты.

То же самое касается мер по предупреждению паводков: я говорю про расчистки мостовых пространств и инспекции ливневых систем. Региональным комиссиям по ЧС необходимо держать данные вопросы на постоянном контроле.

В свою очередь МЧС и органы власти субъектов должны обеспечить полную работоспособность систем оперативного информирования населения. Я на этом делаю особый акцент: системы должны работать без сбоев.

И конечно же, прошу полномочных представителей Президента организовать на своём уровне контроль поэтапного исполнения всех мероприятий.

