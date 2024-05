Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров встретился с врио губернатора ХМАО-Югры Русланом Кухаруком

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком.

Они обсудили промышленный потенциал Югры, реализацию инвестиционных проектов и внедрение отечественных технологий в нефтегазовой отрасли.

Напомним, первый вице-премьер Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI