Двенадцать студенческих команд вышли во второй этап акселератора «ТехноПитер»

Марина Малютина выступает с приветственным словом

В общественном пространстве «Точка кипения» Государственного университета авиационного приборостроения 24 мая состоялось завершающее мероприятие первого этапа акселератора «ТехноПитер». С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник управления студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ Марина Малютина. «Студенты архитектурно-строительного университета продолжают активно развивать свои предпринимательские навыки, и “ТехноПитер” им в этом помогает. Программа прекрасно подходит для стартапов, находящихся на этапе формулировки идеи и поиска целевой аудитории для своего продукта. Мы гордимся нашими студентами, которые прошли всю программу первого этапа и сегодня представляют свои пилотные проекты на питч-сессии», – подчеркнула она.

На протяжении двух месяцев около 200 обучающихся СПбГАСУ проходили образовательный курс от организаторов. Программа включала консультации с трекерами команд, мастер-классы, практические задания и бизнес-кафе с представителями предпринимательского сообщества, семинар «Искусство публичных выступлений» и тренинг по защите проектов.

Даниил Гончаренко

«Самыми полезными мероприятиями в рамках акселератора были, на мой взгляд, те форматы, которые предполагали живое общение с представителями бизнеса или трекерами команд. Например, консультации и бизнес-кафе», – отметил участник питч-сессии Даниил Гончаренко, студент факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ, лидер команды, разрабатывающей идею организации архитектурного бюро, основной продукт которого – это интерактивная визуализация будущих объектов недвижимости.

Командам на выбор было предложено одно из трёх направлений Национальной технологической инициативы: «Хоумнет», «Хелснет» и «Аэронет». Для студентов нашего вуза наиболее интересным и подходящим стало направление «Хоумнет», в рамках которого они предложили множество интересных и перспективных тем: от сервиса для гибкого найма персонала в строительстве до новых сухих строительных смесей для буроинъекционных систем.

До финальной питч-сессии первого сезона дошли 83 студента СПбГАСУ в составе 21 команды, в том числе межвузовских.

«”ТехноПитер” оказался для нас испытанием, но в то же время дал важные практические навыки в предпринимательстве. Мы очень рады, что воспользовались этой возможностью, выступили на питч-сессии, набрались опыта и представили свой проект аудитории. Мы выступали, чтобы получить обратную связь от людей с разными точками зрения, и мы этого добились», – поделился впечатлениями Никита Казанцев, студент автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ.

По итогам питч-сессии 12 стартап-идей от студентов нашего университета вышли в следующий, осенний сезон. Их авторы продолжат работать над своими проектами и защитят их на финальном демонстрационном дне в конце ноября.

«Участие в мероприятии помогло мне доработать свою выпускную квалификационную работу, который я защищаю в рамках проекта “Стартап как диплом”, – комментарии экспертов позволили исправить недочёты», – рассказала Ка Кумба, студентка факультета экономики и управления СПбГАСУ.

Однако возможность защиты ВКР в формате стартапа – не единственный вариант для развития проекта, разработанного на акселераторе. Студенты также могут получить грант в размере 1 млн руб. от Фонда содействия инновациям, приглашение на стажировку или практику в компании-партнёре.

Акселератор «ТехноПитер» – часть экосистемы молодёжного технологического предпринимательства, которая формируется в нашем вузе с начала этого года и позволяет создать условия для формирования предпринимательских компетенций, развития проектной деятельности, усиливает связь с отраслевыми партнёрами и практикоориентированность обучения.

