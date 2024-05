Дайджест #ГУУговорит: основы российской государственности и цифровые кочевники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Последняя неделя весны была очень важной для отдела PR ГУУ, хотя большинство студентов и сотрудников этого не заметили. На очередном заседании Учёного совета наш руководитель Татьяна Шарапова отчиталась о двухлетнем периоде своей работы в университете. Нам есть чем гордиться и есть куда стремиться. Одним из важных показателей был пятикратный рост медиарейтинга вуза, то есть его упоминаний в СМИ. Это значительное достижение стало возможно благодаря нашим чудесным экспертам, которым мы говорим сегодня большое человеческое спасибо. Результаты их недельных трудов мы все регулярно можем видеть в нашем традиционном дайджесте #ГУУговорит. Он так же вкусен и дорог нам, как весенняя клубника. Угощайтесь.

— Ректор ГУУ Владимир Строев на белорусском радио Sputnik рассказал об управленческом образовании для участников СВО. «Эти программы – они сейчас по всей России готовятся, и многие вузы будут ими заниматься, потому что адаптация этих ребят – это важная составляющая. Кроме возврата к гражданской жизни, конечно, нужно обучать тех, кто претендует на управленческие и руководящие должности», ― сказал ректор.

— Советник при ректорате Сергей Чуев принял участие в программе телеканала «Звезда» «Специальный репортаж», где обсудил подготовку к швейцарской конференции по мирному урегулированию на Украине по плану Зеленского. «Этот план был хорош тогда, когда на линии боевого соприкосновения не было никакого движения. Сейчас ситуация принципиально изменилась, украинская армия с большим трудом сдерживает наступление», – считает эксперт.

— В другой программе канала «Звезда» Сергей Чуев высказался на тему недавних покушений на первых лиц некоторых стран. «Фактов, которые говорят, что попытки военных переворотов, убийств лидеров организовал Запад, нет. Но есть чёткое ощущение, что это “ж-ж-ж” неспроста. Мы видим, что на протяжении двух-трёх недель произошла целая плеяда событий, которые заставляют задуматься», – указал Сергей Чуев.

— Доценты кафедры частного права ГУУ Владимир Попов и Светлана Титор рассказали об условиях предоставления бесплатного земельного участка для многодетной семьи. В Московской области для приобретения права на получение земельного участка многодетные семьи должны быть зарегистрированы в указанном регионе не менее 10 лет. Кроме того, члены семьи не должны иметь в собственности другой земельный участок площадью 0,06 гектара (6 соток) и более.

— Также Светлана Титор провела ликбез по теме минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ). «В зависимости от ПМ устанавливается МРОТ. Единой формулы для расчета МРОТ не существует. Законодатель имеет право повысить МРОТ в любое время и на любой размер. Главное законодательное правило – МРОТ не должен быть ниже ПМ», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков объяснил невозможность отказа ЕС от российских металлов: «Европейские страны не могут обойтись без металлов из России. В противном случае им придется покупать [этот товар] на мировых рынках. Это и сложная логистика, и дороже, и менее надежные поставки».

— Также Максим Чирков назвал причины укрепления рубля, курс которого поднялся впервые с начала года. Среди них рост ВВП на 5,4% в первом квартале, повышение профицита российской торговли и рост доходности по гособлигациям.

— Ещё Максим Чирков назвал особенности прогрессивного налогообложения. «Иногда, кстати, налога в общем может и не быть, то есть в некоторых странах такое также может присутствовать, могут быть нулевые процентные ставки для наиболее социально незащищенных групп», – отметил эксперт.

— Помимо этого Максим Чирков ответил на популярные вопросы о новой системе налогообложения. «Повышение налогов не отразится на ценах в магазинах, поскольку связь между НДФЛ и стоимостью продуктов неочевидна. Думаю, по среднему классу оно тоже не ударит», – считает экономист.

— Также Максим Чирков обсудил новость о том, что западные товары для Украины продаются в России. «Компании из недружественных стран как раз бояться санкций. Но эти компании заинтересованы в российском рынке. Тем более, что они видят, что некоторые конкуренты с российского рынка не уходят. И более того, напрямую санкции не запрещают деятельность на территории России», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова обсудила инициативу по сокращению на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением зарплаты. «Инициатива Госдумы позволит женщинам больше отдыхать в выходные дни, больше времени проводить с семьей и как следствие улучшит демографическую ситуацию в стране», — считает эксперт.

— Помимо этого Валерия Иванова отметила, что у россиян возвращается вкус к потребительским кредитам. «Спрос на потребительские кредиты в России растёт, несмотря на высокие ставки и ужесточение условий по одобрению, так как появляется все новая и новая информация о внесении изменениях в ФЗ 353 «О потребительском кредите (займе)» для снижения закредитованности россиян», – считает специалист.

— Также Валерия Иванова рассказала о давлении США на Raiffeisen Bank International (RBI). «США, видимо, противодействуют всеми способами международным расчетам России. Штаты теряют терпение и поэтому такими действиями увеличивают давление, пользуясь тем, что США являются одним из важных регуляторов в мире», – говорит экономист.

— Ещё Валерия Иванова рассказала какие услуги подорожают летом. Традиционно это туризм, фитнес и спортивные товары, также госпошлины, цифровые услуги и стоматология. «Подорожание в этой сфере связано не только с ростом курса валют. В большей мере оно связано с уходом европейских поставщиков и компаний с российского рынка. Стоматология – та отрасль, где невозможно просто перестать использовать одно оборудование, инструменты и материалы и сразу начать вместо них использовать другие», – объяснила эксперт.

Тот же материал удобно структурирован в канале ГУУ в «Дзен».

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов обсудил санкции на российский СПГ. «Нынешние санкции в отношении СПГ не являются по существу торговым эмбарго, а выступают лишь инструментом регулирования рынка со стороны ЕС. Фактически – это запрет на реэкспорт российского СПГ», – отметил эксперт.

— Ещё Евгений Смирнов назвал самый простой путь уйти от расчётов в долларах. «Если страны в торговых расчётах стремятся к дедолларизации, то есть к уходу от доллара, то здесь необходимо к чему-то прийти, то есть к доминированию другой валюты или инструмента. Самый простой путь – использовать валюту страны, которая имеет большой вес в международной торговле и глобальных инвестициях», – заявил экономист.

— Помимо этого Евгений Смирнов прокомментировал проект об упразднении Федеральной резервной системы (ФРС) США. Политика ФРС, по мнению эксперта, была ориентирована либо на помощь проблемным банкам, либо федеральному правительству, вливая в них деньги, что, безусловно, приводило к обесценению доллара и накоплению больших размеров долгов.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков рассказал о недостатках импортозамещения в сфере машиностроения. «Мы должны понимать, что нам действительно нужна своя инженерная база, собственные конструкторские бюро, которые бы создавали для отечественного рынка узлы и агрегаты: коробки передач, трансмиссии, двигатели, электронные системы, подушки безопасности и многое другое», – заключил эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Артём Савостицкий назвал топ-5 самых богатых стран мира. По его словам, Россия могла бы входить в пятерку самых богатых стран, но согласно существующим расчетам по объему национального богатства наша страна занимает 9−10 место в мире, хотя по объемам ВВП уже вышла на стабильное 5 место.

— Доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал кто такие цифровые кочевники. «Проанализировав направления и причины миграционных потоков, был сделан вывод о появлении новой платежеспособной категории мигрантов, которые работают в путешествиях, используя современные технологии и сервисы, не привязываются к определенному городу или стране, но при этом имеют стабильный доход», – пояснил эксперт.

— Старший преподаватель ГУУ Пётр Тазов рассказал о новом предмете «Основы российской государственности (ОРГ)»: «Пока курс очень эклектичен и включает в себя блоки из географии, истории, обществознания. Курс идет на всех первых курсах российских вузов и занимает около 30 пар — причем только в первом семестре: 25 практических занятий и 5 лекций».

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ, академик РАЕН Константин Андрианов спрогнозировал проседание рубля. «В случае же, если Минфином и Центробанком будут возобновлены масштабные чистые покупки инвалюты, то рубль может просесть и до 93-95 за доллар, 100-103 за евро и 12.8-13.5 за юань», — предполагает экономист.

— Также Константин Андрианов на канале ГУУ в «Дзен» рассказал кому поднимут пенсии с 1 июня. Прибавку в 100% к фиксированной части пенсии получат люди, которым исполнилось 80 лет.

— Кроме того, Константин Андрианов уверен, что падения доллара на самом деле нет. «Падение было осенью 2022, когда доллар рухнул до 50 рублей. Сейчас же стоит говорить лишь об определенном (причем весьма незначительном) отыгрывании рублем своего зимне-весеннего падения. И очень вероятно, что оно завершится в июне с окончанием очередного налогового периода», – полагает экономист.

— Ещё Константин Андрианов спрогнозировал курс рубля на лето. «В конце лета, когда приходится основной туристический сезон, есть вероятность небольшого повышения доллара до 91-93 рублей. Никакой другой реальной мало-мальски серьезной угрозы в настоящее время для рубля нет и в августе тоже не будет», – ожидает эксперт.

— Помимо этого Константин Андрианов рассказал как изменятся ставки по депозитам этим летом. По его словам, есть два наиболее вероятных сценария решения ЦБ по ключевой ставке: либо сохранение на нынешних 16%, либо небольшое повышения в пределах 17%. Если нынешнее статус-кво с ключевой ставкой сохранится, то и депозитные ставки банков в большинстве своем останутся на существующем уровне. О том же эксперт говорит в другом издании.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассуждает о среднем классе в России. Всемирный Банк относит к среднему классу всех, кто получает доход больше четырех прожиточных минимумов. А в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к среднему классу относят всех, чьи доходы в полтора раза превышают средние по стране. Светлана Сазанова считает адекватным для России второй способ.

— Также Светлана Сазанова рассуждает о том, как прожить в условиях инфляции. «Сложнее всего сэкономить бюджет семьям с детьми, особенно разнополыми. Дети растут, им требуется много одежды. Дети подвижны, и одежда на них быстро изнашивается. Кроме того, существуют дополнительные расходы в школе, детском саду, в кружках и секциях (на форму, спортивную экипировку и костюмы)», — констатирует эксперт.

— Помимо этого Светлана Сазанова рассказала об инвестиционной ценности юбилейных монет. «Монеты, посвященные конкретным событиям, больше ценятся коллекционерами, чем тематические монеты, а значит, и доход в будущем будет выше», – сообщила экономист.

— Кроме того Светлана Сазанова заявила, что российские аграрии выиграют от роста мировых цен на зерно. «Рост экспортных цен на зерно играет на руку российским производителям. Их доходы растут, формируя больше возможностей развития производства зерна на основе механизации, автоматизации, что в целом даст повышение производительности и усилит позиции России на мировом рынке зерна», – говорит специалист.

— Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова на канале университета в «Дзен» рассказала почему женщины получают меньше мужчин. «Карьера женщин часто прерывается или замедляется на время отпуска по уходу за детьми, что приводит к их отставанию в профессиональном развитии от коллег-мужчин. Это, в свою очередь, отражается и на уровне доходов», – называет одну из причин эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева сообщила, что управляющие компании (УК) могут лишиться права единолично устанавливать тарифы за содержание общего имущества в многоквартирных домах. «Отсутствие систем учета расходов на коммунальные услуги часто приводит к необоснованному увеличению общедомовых трат. Так, в зависимости от региона, расходы управляющих компаний на содержания одного квадратного метра могут варьироваться от 9 до 40 рублей», – отмечает эксперт.

— Также Наталья Казанцева рассказала о тонкостях газификации СНТ. «Проведение коллективных собраний в СНТ является значительной проблемой и не только потому, что многие строения являются заброшенными, не соответствующими требованиям по газификации, не поставленными на кадастровый учёт, но и даже при положительном решении собрания следует учитывать трудоёмкость документального оформления и дополнительные расходы по завершению газификации внутри дома», – предупредила экономист.

— Начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких обсудил проблемы профориентации школьников. «Большим спросом пользуются квалифицированные профориентологи, которые проводят целые образовательные курсы, с помощью которых школьники и студенты получают представление о будущих профессиях, которые будут наиболее подходящими для них», – рассказывает специалист.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина заявила, что цены на ягоды растут из-за информационного шума. «Единственное, что реально оказало влияние на рост себестоимости клубники, – это подорожание топлива, стоимость которого за год выросло в среднем на 7-15 %, что в принципе и вполне обосновало рост цен на первое предложение клубники», – отмечает экономист.

Оцените, какое прикольное название у этой статьи в «Дзен».

— Член Общественного совета при МВД РФ, профессор ГУУ Владимир Волох сказал, что будет в случае изъятия Западом частных активов россиян. «Если государства G7 пойдут на изъятие частных активов, то президент может подписать аналогичный указ и в отношении других стран, в том числе из ЕС», – заявил эксперт.

Как обычно в конце учебного года начинают публиковаться различные рейтинги вузов. С одним из них можно ознакомиться в нашем канале в «Дзен».

А лето уже завтра! Надеемся, у вас будут чудесные выходные.

