ГУУ и минское Представительство Россотрудничества подписали Меморандум о сотрудничестве

30 мая 2024 года в Русском доме в Минске Государственный университет управления и Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь подписали Меморандум о сотрудничестве.

Стороны официально закрепили договоренности по продвижению российского образования, организации тематических мероприятий, программ дополнительного образования, конкурсов, лекций, реализацию молодёжных проектов, направленных на укрепление исторических, культурных, образовательных, научных, духовных связей Республики Беларусь и Российской Федерации.

На церемонии подписания Меморандума ректор ГУУ Владимир Строев рассказал о преимуществах обучения в университете: «Наш университет постоянно совершенствует систему переподготовки кадров для управления в различных отраслях народного хозяйства. ГУУ готовит менеджеров в широком смысле этого слова. Наши выпускники могут управлять любыми по уровню сложности проектами».

Государственный университет управления в сотрудничестве с Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь в 2024 году активно реализуют программы дополнительного профессионального образования для иностранных граждан и соотечественников в рамках квот Правительства РФ.

В апреле этого года в рамках реализуемой программы профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования (Master of Business Administration (MBA)» ГУУ провёл очную стратегическую сессию для слушателей из Белоруссии.

В рамках двухдневной стратегической сессии участники рассмотрели и отработали эффективные инструменты командообразования, навыки soft-skills, руководства малыми группами, разработки решений проблем. Содержательная часть стратегической сессии представляла собой применение рассмотренных инструментов и разработка предложений по повышению эффективности деятельности команд проектов российско-белорусского сотрудничества.

Опыт и навыки, полученные обучающимися и слушателями в ГУУ послужат на благо развития двусторонних отношений России и Белоруссии.

