Группа Всемирного банка и МВФ углубляют совместные усилия для расширения масштабов деятельности по борьбе с изменением климата

Source: IMF – News in Russian

31 мая 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Группа Всемирного банка (ГВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) углубляют сотрудничество в рамках расширенной основы, призванной помочь странам расширить масштабы деятельности по противодействию угрозе изменения климата.

Это сотрудничество обеспечит критически важную поддержку стратегиям стран в отношении климата путем комплексного подхода к реформам в области экономической политики и инвестициям в борьбу с изменением климата под руководством стран. В рамках своих соответствующих мандатов Группа Всемирного банка и МВФ будут использовать свои аналитические данные, техническую помощь, финансирование и экспертные знания в области политики для совершенствования формируемых странами программ реформ.

Эта основа базируется на трех принципах.

Во-первых, страны, Группа Всемирного банка и МВФ будут тесно сотрудничать в целях выявления имеющихся в каждой стране проблем в области климата и приоритетных реформ экономической политики, необходимых для их решения. Этот процесс будет опираться на страновые доклады Группы Всемирного банка о климате и развитии (СДКР), аналитику МВФ в области климата и устремления самих стран в отношении климата.

Во-вторых, Группа Всемирного банка и МВФ будут работать с другими многосторонними банками развития и партнерами по развитию в целях оказания странам помощи в проведении реформ путем предоставления технической помощи и финансирования.

В-третьих, по запросу Группа Всемирного банка и МВФ окажут помощь в создании страновых платформ, предназначенных для мобилизации дополнительного финансирования деятельности в области климата, в том числе со стороны частного сектора.

Расширенная основа будет опираться на уроки, извлеченные с момента публикации этими организациями совместного заявления об укреплении сотрудничества между МВФ и Всемирным банком в сентябре 2023 года.

Это расширенное сотрудничество между двумя организациями будет способствовать развитию партнерских отношений с ведущей ролью стран, стимулировать изменения в политике и способствовать расширению масштабов инвестиций для удовлетворения потребностей стран в области климата. Совместные усилия также позволят оптимизировать использование возросших ресурсов, выделяемых этими организациями на борьбу с изменением климата, и привлечь дополнительные ресурсы от партнеров по развитию и частного сектора.

Группа Всемирного банка активизирует свою деятельность по борьбе с изменением климата путем принятия новых мер, включая выделение 45 процентов ежегодного объема финансирования на адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий к 2025 году, работу по обеспечению возобновляемыми источниками энергии 250 миллионов человек в Африке к 2030 году и расширение набора антикризисных инструментов для оказания поддержки людям, непосредственно затронутым климатическим кризисом. Кроме того, эта организация оптимизировала свой баланс и привлекает средства для значительного пополнения МАР-21 и создания нового фонда «Планета для жизни».

МВФ помогает странам повысить устойчивость к изменению климата, оказывая им поддержку посредством своего Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (РСТ), который финансируется за счет щедрых взносов 23 стран. С момента начала деятельности РСТ в октябре 2022 года его средствами уже воспользовались 18 стран. Ожидается, что расширенная основа сотрудничества между ГВБ и МВФ будет способствовать дальнейшему повышению эффективности СДР, направляемых через РСТ.

Контактные лица:

В Группе Всемирного банка: Дэвид Тейс, 202-203-0601, dtheis@worldbankgroup.org

В МВФ: Хуонг Лан Ву, 202-623-7100, hlanvu@imf.org

Департамент коммуникаций МВФ

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